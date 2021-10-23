به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی ظهر شنبه در جلسه راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی به میزبانی اداره منابع طبیعی شاهرود ضمن بیان اینکه طی سال‌های اخیر ۵۰ هکتار جنگل‌کاری مشارکتی در حوزه منابع طبیعی شاهرود انجام‌شده است، ابراز داشت: این طرح در مناطق سحرگاه، محمد چفت و درازنو به اجرا درآمده است.

وی بابیان اینکه اعتبار طرح از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است، افزود: پروژه جنگل‌کاری طی هفته منابع طبیعی سال ۹۸ باهدف طرح صیانت از جنگل‌های شمال انجام‌شده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بابیان اینکه جنگل ابر مساحتی حدود ۱۳ هزار هکتار دارد، ابراز داشت: با توجه به وسعت، منطقه به پنج سری تقسیم و برای آنها طرح جنگلداری جنگل‌های تولیدی غیر چوبی تهیه‌شده است که باید گفت مشارکت خود مردم در این پروژه‌ها به حفاظت منطقه کمک خواهد کرد.

مرادی حقیقی بابیان اینکه مشارکت، همکاری دهیاری و شورای اسلامی و جوامع محلی روستای ابر درخصوص آبیاری قطره‌ای و حفاظت از عرصه‌های جنگلی شایان تقدیر است، تصریح کرد: علاوه بر موارد فوق آموزش‌های لازم پیرامون شیوه‌های نوین طرح‌های جنگل‌کاری نیز به جوامع بومی داده‌شده است.

وی افزود: گونه‌های درختی و درختچه‌ای پهن برگ جنگل ابر نظیر بلوط، راش، زبان‌گنجشک، ملج، شیردار، ممرز، الوکک، بارانک، گلابی وحشی، ازگیل، ولیک و افرا غیره نیازمند حفاظت است که این طرح‌های مشارکتی می‌تواند بهترین اثربخشی را در حفظ این گونه‌ها داشته باشد.