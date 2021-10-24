افسردگی و اضطراب احتمال سزارین را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان این مطالعه، آن را بزرگترین مطالعه‌ای دانستند که ارتباط بین اختلالات خلقی و اضطرابی و سزارین را در زنان باردار کم خطر ثبت کرده است.

دکتر «وانسا دالتون»، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه میشیگان، می‌گوید: «یافته های ما اهمیت شناسایی و درمان بهتر افسردگی و اختلالات اضطرابی دوران بارداری را در زنان باردار تقویت می‌کند. درک بهتر این که چگونه این اختلالات خلقی احتمال زایمان سزارین را افزایش می‌دهد، بسیار مهم است چراکه می‌دانیم پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای سلامت مادران و نوزادان آنها به همراه دارد.»

تیم تحقیق از داده‌های ملی مربوط به بیش از ۳۶۰ هزار زایمان بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ استفاده کرد.

محققان می‌گویند زنانی که تشخیص اضطراب یا افسردگی قبل از زایمان داشتند حدود ۳.۵ درصد بیشتر از زنان بدون اضطراب یا افسردگی با احتمال سزارین روبرو بودند.

بر اساس این مطالعه، ممکن است اضطراب قبل از زایمان ناشی از ترس فرد از زایمان باشد که در این حالت متخصصان، عمل سزارین را برای بیماران خود انتخاب می‌کنند تا روند زایمان را تسهیل کنند.

همچنین ممکن است ناراحتی مادر بر رشد جفت تأثیر بگذارد که می‌تواند علائم ناراحتی جنین در هنگام زایمان را ایجاد کند و منجر به سزارین شود.

به گفته محققان، «ما نیاز به تحقیقات بیشتری برای روشن شدن رابطه بین خلق و خوی دوران بارداری و اختلالات اضطرابی و میزان سزارین در زایمان اول داریم تا درک خود را از پیامدهای این اختلالات بر سلامت افزایش دهیم.»

سزارین خطرات دیگری نیز دارد. این موارد شامل لخته شدن خون، خونریزی، عفونت و افزایش خطر برای بارداری‌های آینده است.