به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده صبح یکشنبه در جلسه مشترک با علمای شیعه و سنی تقویت همدلی و برادری بین مسلمانان را نماد اصلی هفته وحدت عنوان و اظهار کرد: اتحاد و همبستگی در جوامع اسلامی باعث عزتمندی و قدرت یافتن امت واحده مسلمین است.

وی بر ضرورت شناساندن سیره حضرت رسول اکرم (ص) در جامعه تاکید کرد و افزود: در کلام الهی، شکایت پیامبر از امت مبنی بر عدم ترویج فرهنگ قرآنی و مهجور ماندن این کتاب آسمانی در جامعه، تأسف عظیمی در بر داشته و همگان را به همت راسخ در اشاعه آموزه‌های قرآن فرا می‌خواند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، قلب‌های زنده نیازمند نورانیت از تأثیر آیات الهی هستند که متأسفانه در جامعه کنونی قرآن فقط محصور به قرائت در مجالس ترحیم برای مردگان شده که تأثیر فرهنگی در جامعه به همراه ندارد.

حجت الاسلام جعفرزاده تاکید کرد: روحانیون شیعه و سنی باید نسبت به مذاهب، کتب اربعه و سنن سته تسلط کامل داشته و هرگز نباید به بهانه دفاع و تعصب، از اعتقادات مذهبی مفاخر عمده ای که اهل بیت (ع) دارند محروم شوند.

وی کتب نهج البلاغه و نهج الفصاحه را بهترین مراجع برای شناخت مذهب شیعه عنوان کرد و گفت: در این کتب ارزشمند هیچ کلامی مبنی بر تفرقه و اختلاف وجود نداشته و بهترین و کامل‌ترین مرجع برای شناخت شیعه بشمار می‌روند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل اخلاق ورزی را مهم‌ترین روش تبلیغی پیامبر (ص) عنوان کرد و گفت: اخلاق نیک اولین راهکار پیامبر اکرم (ص) برای جذب امت به سمت اسلام راستین بود که این بزرگترین الگو برای علما و روحانیون است چرا که خداوند متعال نیز واژه "خلق عظیم" را تنها راه انتشار کلام رسول الله در میان مردم بیان کرده است.

اتحاد شیعه و سنی عامل یاس دشمنان است

در ادامه شیخ حکمت الله رمضانی امام جمعه اهل تسنن هشجین در سخنانی وحدت و اتحاد شیعه و سنی را عامل یاس دشمنان عنوان کرد و گفت: علمای شیعه و سنی باید به گونه‌ای در هدایت و همراهی مردم رفتار کنند که پس از آنها نیز علمای دیگر روش آنها را راهنمای خود قرار دهند.

وی افزود: باید مسئولان در هر مسئولیتی که بر عهده دارند به گونه‌ای رفتار کنند که در روز قیامت، سربلند پاسخگوی اعمال خود باشند.

اشتراکات وسیع شیعه و سنی باید در جامعه پررنگ شود

در این مراسم حجت الاسلام علی صفابخش امام جمعه شیعه هشجین نیز با اشاره به همدلی موجود در بین اهالی سنی و شیعه این منطقه، تقویت این اتحاد را منوط به روشنگری علما و روحانیون عنوان کرد و گفت: اشتراکات موجود در کتاب، قبله، امام و اولیا بین شیعه و سنی بزرگ‌ترین نعمت الهی برای مسلمانان بوده و جای هیچ گونه اختلاف و تفرقه ندارد.

وی توطئه دشمن برای تفرقه افکنی بین مسلمانان را تلاشی بیهوده و عبث در مقابل اتحاد شیعه و سنی عنوان کرد و گفت: همگان باید آگاه بود که هر ندای تفرقه انگیز در جامعه، یقیناً از سوی دشمن پشتیبانی و حمایت می‌شود که خنثی سازی آن نیازمند بیداری و بصیرت بیش از پیش مسلمانان است.