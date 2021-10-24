به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتادوسومین دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، ایوب دهقان‌کار (مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران) با مدیر موسسه National Book Trust هندوستان که مجری و برگزار کننده نمایشگاه کتاب دهلی‌نو است، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین بر گسترش همکاری‌های فرهنگی در حوزه نشر کتاب تاکید کردند که از جمله آن تبادل غرفه رایگان و ترجمه متقابل آثار دو کشور جمهوری اسلامی ایران و هند بود.

در ابتدای دیدار، ایوب دهقان‌کار در خصوص اهمیت این توافق اظهار کرد: یکی از اهداف حضور در نمایشگاه‌های خارجی و رویدادهای بین‌المللی، فراهم آوردن زمینه برای معرفی فرهنگ غنی ایرانی اسلامی به جهان از طریق کتاب است و صرف حضور در نمایشگاه هدف نیست؛ بلکه نمایشگاه‌ها زمینه خوبی را برای ارتباط‌گیری با همتایان خارجی از بخش دولتی و خصوصی فراهم می‌آورند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در ادامه بیان کرد: یکی از سیاست‌های کلان کشور توسعه دیپلماسی فرهنگی است که امیدواریم در آینده نزدیک به همت بخش خصوصی و با حمایت بخش دولتی بیشتر گسترش یابد.

او همچنین مطرح کرد: در حوزه دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر کتاب و نشر، نمایشگاه‌ها یا محل کاشتن بذر هستند یا محل برداشت محصول؛ به دیگر سخن نمایشگاه‌ها یا زمینه را برای تحقق برنامه‌ها و فعالیت‌های جدید فراهم می‌کنند یا محل بهره‌گیری و ثمرگیری از فعالیت‌های مستمر صورت گرفته در گذشته هستند. براین اساس نباید برای همه نمایشگاه‌ها نسخه واحد تجویز کرد و باید برای هر نمایشگاه به اقتضای شرایطی که دارد برنامه‌ریزی جداگانه‌ای انجام داد.

وی ماهیت و اهداف غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران را در سطح کلان فرهنگی دانست و تصریح کرد: ضمن این‌که حمایت از بخش خصوصی اعم از ناشران و انجمن‌ها و تقویت اقتصاد نشر باید جز لاینفک برنامه‌های غرفه ملی باشد اما غفلت از مسائل و ابعاد فرهنگی در سطح بین‌المللی نیز جایز نیست.

رئیس غرفه ملی ایران در ادامه بیان کرد: ما برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی مؤکدا صرفه و صلاح حوزه نشر و فرهنگ کشور خودمان را در نظر می‌گیریم و مقلد و دنباله‌رو سایر کشورها یا ناشران دیگر برای حضور در یک نمایشگاه نیستیم.

ایوب دهقان‌کار در پایان سخنان خود گفت: قرابت و اشتراکات فرهنگی فراوان خصوصا در زمینه شعر، ادبیات و زبان فارسی موجب شده کشور هند همواره جز اولویت‌های فرهنگی ما باشد و از این حیث، حضور کشورمان در نمایشگاه کتاب دهلی‌نو می‌تواند در این زمینه‌ها بسیار ارزشمند و اثربخش باشد.