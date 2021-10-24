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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۱

دهقان‌کار:

برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی مقلد سایر کشورها نیستیم

برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی مقلد سایر کشورها نیستیم

رئیس غرفه ملی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت در دیدار با برگزار کننده نمایشگاه کتاب دهلی‌نو گفت: برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی دنباله‌رو سایر کشورها یا ناشران دیگر نیستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتادوسومین دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، ایوب دهقان‌کار (مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران) با مدیر موسسه National Book Trust هندوستان که مجری و برگزار کننده نمایشگاه کتاب دهلی‌نو است، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین بر گسترش همکاری‌های فرهنگی در حوزه نشر کتاب تاکید کردند که از جمله آن تبادل غرفه رایگان و ترجمه متقابل آثار دو کشور جمهوری اسلامی ایران و هند بود.

در ابتدای دیدار، ایوب دهقان‌کار در خصوص اهمیت این توافق اظهار کرد: یکی از اهداف حضور در نمایشگاه‌های خارجی و رویدادهای بین‌المللی، فراهم آوردن زمینه برای معرفی فرهنگ غنی ایرانی اسلامی به جهان از طریق کتاب است و صرف حضور در نمایشگاه هدف نیست؛ بلکه نمایشگاه‌ها زمینه خوبی را برای ارتباط‌گیری با همتایان خارجی از بخش دولتی و خصوصی فراهم می‌آورند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در ادامه بیان کرد: یکی از سیاست‌های کلان کشور توسعه دیپلماسی فرهنگی است که امیدواریم در آینده نزدیک به همت بخش خصوصی و با حمایت بخش دولتی بیشتر گسترش یابد.

او همچنین مطرح کرد: در حوزه دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر کتاب و نشر، نمایشگاه‌ها یا محل کاشتن بذر هستند یا محل برداشت محصول؛ به دیگر سخن نمایشگاه‌ها یا زمینه را برای تحقق برنامه‌ها و فعالیت‌های جدید فراهم می‌کنند یا محل بهره‌گیری و ثمرگیری از فعالیت‌های مستمر صورت گرفته در گذشته هستند. براین اساس نباید برای همه نمایشگاه‌ها نسخه واحد تجویز کرد و باید برای هر نمایشگاه به اقتضای شرایطی که دارد برنامه‌ریزی جداگانه‌ای انجام داد.

وی ماهیت و اهداف غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران را در سطح کلان فرهنگی دانست و تصریح کرد: ضمن این‌که حمایت از بخش خصوصی اعم از ناشران و انجمن‌ها و تقویت اقتصاد نشر باید جز لاینفک برنامه‌های غرفه ملی باشد اما غفلت از مسائل و ابعاد فرهنگی در سطح بین‌المللی نیز جایز نیست.

رئیس غرفه ملی ایران در ادامه بیان کرد: ما برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی مؤکدا صرفه و صلاح حوزه نشر و فرهنگ کشور خودمان را در نظر می‌گیریم و مقلد و دنباله‌رو سایر کشورها یا ناشران دیگر برای حضور در یک نمایشگاه نیستیم.

ایوب دهقان‌کار در پایان سخنان خود گفت: قرابت و اشتراکات فرهنگی فراوان خصوصا در زمینه شعر، ادبیات و زبان فارسی موجب شده کشور هند همواره جز اولویت‌های فرهنگی ما باشد و از این حیث، حضور کشورمان در نمایشگاه کتاب دهلی‌نو می‌تواند در این زمینه‌ها بسیار ارزشمند و اثربخش باشد.

کد مطلب 5334759

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