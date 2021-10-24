احتمال ترافیک سنگین از عصر تا شامگاه یکشنبه در ورودی های تهران

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت ترافیکی و تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان تهران اظهار داشت: هم اکنون تردد در آزادراه پردیس - تهران، محور هراز شمال به جنوب، محور تهران -لواسانات و آزادراه تهران -کرج به صورت روان و پرحجم در حال انجام است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران بیان داشت: به دلیل برگشت مسافرین از سفر و حضور خودروها در محورهای مواصلاتی و جاده‌ها پیش بینی ترافیک سنگین در محورهای ورودهای تهران از عصر امروز یکشنبه دوم آبان ماه تا شب را داریم لذا از همه مسافران می‌خواهیم در صورت عدم ضرورت از حضور در جاده‌ها خودداری کنند و مرحله به مرحله وارد پایتخت شوند تا در ترافیک معطل نمانند.

مصدقی در ادامه در خصوص تعداد وردی و خروجی‌ها به استان تهران نیز بیان داشت: جمع ورودی استان از ۲۸ مهر لغایت یکم آبان ماه تعداد یک میلیون و ۲۱۴ هزا ر و ۲۷۳ وسیله نقلیه و جمع خروجی استان از ۲۸ مهر تا یکم آبان ماه یک میلیون و ۳۲۴ هزار ۸۸۹ وسیله نقلیه بوده است.

وی عنوان داشت: طبق پیش بینی هواشناسی احتمال بارش پراکنده محورهای هراز، دماوند، فیروزکوه، لواسان و ورود سامانه بارشی دیگر تا اواخر سه شنبه با آخر هفته وجود دارد.