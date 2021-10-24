۲ پیشنهاد مهم سازمان بورس به وزارت نفت برای سهامداران پالایشی ها

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر نفت نوشته است:

«وزارت نفت، نفت خام را به قیمت کشف شده در بورس انرژی و پس از اعمال تخفیف‌های مندرج در قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲)، به شرکت‌های پالایشی تحویل دهد، ضمن آنکه شرکت‌های پالایشی بتوانند پس از تأمین سوخت کشور، مازاد محصولات خود (فرآورده‌های اصلی و ویژه) را به صورت مستقل به فروش برسانند. این مهم به شفاف شدن رویه فروش محصولات از سوی شرکت‌های پالایشی و تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های توسعه و بهبود محصولات کمک شایانی خواهد نمود.»

همچنین در این نامه از وزیر نفت خواسته شده است که «موضوعاتی از قبیل قیر به دستگاه‌های اجرایی (موضوع بند ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در صورت لزوم با تنظیم قرارداد مشخص و با رعایت صرفه و صلاح سهامداران شرکت‌های ذی ربط (از جمله شرکت‌های پالایش نفت) به شرکت‌های مزبور محول شود.»