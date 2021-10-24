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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۷

در نامه رئیس سازمان بورس به وزیر نفت مطرح شد؛

۲ پیشنهاد مهم سازمان بورس به وزارت نفت برای سهامداران پالایشی ها

۲ پیشنهاد مهم سازمان بورس به وزارت نفت برای سهامداران پالایشی ها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر نفت با تاکید بر اهمیت شفاف شدن روابط مالی دولت با پالایشگاه‌ها دو پیشنهاد راهگشا برای پایان سردرگمی سهامداران شرکت‌های پالایشی مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر نفت نوشته است:

«وزارت نفت، نفت خام را به قیمت کشف شده در بورس انرژی و پس از اعمال تخفیف‌های مندرج در قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲)، به شرکت‌های پالایشی تحویل دهد، ضمن آنکه شرکت‌های پالایشی بتوانند پس از تأمین سوخت کشور، مازاد محصولات خود (فرآورده‌های اصلی و ویژه) را به صورت مستقل به فروش برسانند. این مهم به شفاف شدن رویه فروش محصولات از سوی شرکت‌های پالایشی و تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های توسعه و بهبود محصولات کمک شایانی خواهد نمود.»

همچنین در این نامه از وزیر نفت خواسته شده است که «موضوعاتی از قبیل قیر به دستگاه‌های اجرایی (موضوع بند ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در صورت لزوم با تنظیم قرارداد مشخص و با رعایت صرفه و صلاح سهامداران شرکت‌های ذی ربط (از جمله شرکت‌های پالایش نفت) به شرکت‌های مزبور محول شود.»

۲ پیشنهاد مهم سازمان بورس به وزارت نفت برای سهامداران پالایشی ها

۲ پیشنهاد مهم سازمان بورس به وزارت نفت برای سهامداران پالایشی ها

کد مطلب 5334802

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      20 1
      پاسخ
      بیش از یکسال کلاهبرداری دولت بنفش با فروش سهام پالایش یکم با قیمت ۱۰ تومن گذشته و الان بیش از ۳۳ درصد ضرر عاید مردم شده و کسی هم پاسخگوی خسارت مردم نیست!!!!!
    • ناهید خسروی نجف ابادی IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      6 0
      پاسخ
      تخلفات اداری وبانگی وسهام خود هستم وطی سالهاست پیگیرم ولی کسی جوابگو نیست شکایت کردم ولی هنوز نتیجه ای دریافت نکردم راهنمایی کنید کد پرسنلی ۴۴۴۱۳ امور پخش وپالایش مرکزی تهران وستاد های وابسته ومنطقه ۱و۲ وبانگ تجارت وملت وکلیه بانگهای وابسته به وزارت نفت وامور سهام بانگها
    • حسن IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      10 0
      پاسخ
      مشکل پالایش یکم دیگر با گفتار درمانی حل نمی شود و نیازمند اقدامات عملی است.
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      9 2
      پاسخ
      دولت هم خرو میخاد هم خرما بازار سرمایه برای پارک پولهای مردم ونوسانگیری مدیران دولتی هم دست درازی به سود شرکتها
    • طاهر IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      7 2
      پاسخ
      یک بچه دارم کارگرم میتوانی بچه ام را استخدام کنید؟...نماینده مجلس نیستم!!!!
    • IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      8 0
      پاسخ
      پالایشگاه ستاره خلیج فارس را عرضه کنید تا صورت های مالی این پالایشگاه عظیم شفاف سازی بشه
    • IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      10 0
      پاسخ
      حالا مثلا چقدر از سهام پالایشی ها شناور است که شما به فکر سهامدارانش باشی خودتون پنهان می کنید پشت سهامداران
    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      5 0
      پاسخ
      دلارم اگه ۸۰ درصد میریخت الان دلار ۱۱۰۰۰ تومن بود. قیمت سهام ها رو که کشیدن به قیمت دو سال پیش. خونه و سکه و ماشین و دلار... برگردونن به دوسال پیش
    • امیر IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      2 1
      پاسخ
      خدا خیرتون بده ...ان شاءالله موفق باشید
    • علی/کرمانشاه IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      جای تاسف است سهامداران پالایشی بیش از ۲۰ماه است درزیان بیش ۷۰٪هستندو بعداز این مدت بازارگردان حقوقی مشغول نوسانگیری از سهامداران خرد حقیقی است وباعرضه ااز سنگین جلورشد قیمت سهام را گرفته وبا حداقل قیمت کف سهام که حدودا یک پنجم قیمت سهام فروخته شده است سهام مردم را مفتخرمیکنندوهیچکس هم جلوگیرآنهانیست
    • وحید FR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مردم عزیز اینجا فقط میدان حرفه دریغ از عمل ،انشاله خدا میده عوضش رو به هممون

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