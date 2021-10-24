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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۰

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در محور چالوس

ترافیک سنگین در محور چالوس

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا سرودار سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا سرودار سنگین است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس نیز سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز تصریح کرد: محورهای استان بدون هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی خاطرنشان کرد: آزادراه تهران - شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه سوم آبان ماه سال جاری مسدود است.

زندی‌فر با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: دیگر محورهای استان دارای ترافیک روانی هستند.

کد مطلب 5334846

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