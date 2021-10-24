ترافیک سنگین در محور چالوس

علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا سرودار سنگین است.
وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس نیز سنگین گزارش شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز تصریح کرد: محورهای استان بدون هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی خاطرنشان کرد: آزادراه تهران - شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه سوم آبان ماه سال جاری مسدود است.
زندیفر با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: دیگر محورهای استان دارای ترافیک روانی هستند.
نظر شما