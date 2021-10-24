بستری های روزانه کرونایی در گیلان بار دیگر سه رقمی شد

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به با آخرین آمارهای کرونایی در استان گیلان، اظهار کرد: متأسفانه شاهد افزایش تعداد بیماران بستری با شیب ملایم هستیم.

وی با ابزار نگرانی از ورود به موج ششم کرونا، افزود: عادی انگاری، افزایش مسافرت‌ها و بی توجهی به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از مهم‌ترین عوامل افزایش بیماران کرونایی است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته ۱۰۱ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان پذیرش شدند، گفت: هم اکنون ۳۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند.

وی به بدحالی ۷۶ بیمار کرونایی اشاره و تأکید کرد: با وجود تسریع در روند واکسیناسیون رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی باید در دستور کار شهروندان قرار گیرد.

مهرابیان ادامه داد: پرهیز از سفرهای غیر ضرور، رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک در هنگام حضور در اماکن شلوغ و پر تردد، پرهیز از حضور در دورهمی و مهمانی‌ها تنها راهکار پیشگیری از انتقال و ابتلاء به کرونا است.