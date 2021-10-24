  1. استانها
  2. گیلان
۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۰۳

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

بستری های روزانه کرونایی در گیلان بار دیگر سه رقمی شد

بستری های روزانه کرونایی در گیلان بار دیگر سه رقمی شد

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به شرایط شکننده این استان از نظر کرونا، گفت: بیش از ۱۰۰ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته بستری شده اند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به با آخرین آمارهای کرونایی در استان گیلان، اظهار کرد: متأسفانه شاهد افزایش تعداد بیماران بستری با شیب ملایم هستیم.

وی با ابزار نگرانی از ورود به موج ششم کرونا، افزود: عادی انگاری، افزایش مسافرت‌ها و بی توجهی به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از مهم‌ترین عوامل افزایش بیماران کرونایی است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته ۱۰۱ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان پذیرش شدند، گفت: هم اکنون ۳۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند.

وی به بدحالی ۷۶ بیمار کرونایی اشاره و تأکید کرد: با وجود تسریع در روند واکسیناسیون رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی باید در دستور کار شهروندان قرار گیرد.

مهرابیان ادامه داد: پرهیز از سفرهای غیر ضرور، رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک در هنگام حضور در اماکن شلوغ و پر تردد، پرهیز از حضور در دورهمی و مهمانی‌ها تنها راهکار پیشگیری از انتقال و ابتلاء به کرونا است.

کد مطلب 5334859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها