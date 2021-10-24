به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی، گفت: همه ساله با شروع فصل سرما و سرد شدن هوا و کم شدن طول روز، میزان مراجعه مردم به مراکز انتقال خون جهت اهدای خون کاهش می‌یابد و این درحالی است که با گسترش روز افزون عمل‌های جراحی تخصصی و فوق تخصصی روبرو هستیم؛ از طرفی با گسترش مراکز خون آنکولوژی و مراکز پیوند اعضا و رشد چشمگیر فضاهای درمانی هم در کلانشهرها و مراکز استان‌های تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و مازندران و گیلان روبرو هستیم و این در شرایطی است که در استان‌های شمالی و جنوبی کشور نیز که افراد مبتلا به تالاسمی حضور دارند نیاز به خون وجود دارد و با گسترش نیاز به این ماده حیاتی روبرو می‌شویم.

وی افزود: با این افزایش نیاز شاهد افزایش مصرف خون و فرآورده‌های آن نظیر گلبول قرمز فشرده شده، پلاسما و پلاکت هستیم. با راه اندازی شبکه ملی خون رسانی کشور و فعالیت مستمر این شبکه، خون بیماران را در سراسر کشور تأمین کردیم ولی به هر حال مردم باید خون اهدا کنند و این یک فراخوان و دعوت عمومی از همه مردم است که به کمک ما بیایند تا هیچ بیماری روی تخت بیمارستان دغدغه تأمین خون و فرآورده‌های آن را نداشته باشد.

وی در ادامه درباره کسانی که واکسن کرونا تزریق کرده‌اند و می‌خواهند خون اهدا کنند، تصریح کرد: این افراد بدانند که با تزریق واکسن سینوفارم و برکت منعی برای اهدای خون ندارند و بعد از رفع عوارض اولیه می‌توانند اقدام به اهدای خون کنند. همچنین افرادی هم که واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک تزریق کردند می‌توانند ۱۴ روز پس از تزریق، اقدام به اهدای خون کنند.

سخنگوی سازمان انتقال خون، تاکید کرد: کسانی هم که به کرونا مبتلا شدند، می‌توانند ۲۸ روز پس از بهبودی اقدام به اهدای خون کنند. تمامی پروتکل‌های بهداشتی در تمامی مراکز انتقال خون رعایت می‌شود و تجهیزات ما که در پروسه اهدای خون مصرف می‌شود یکبار مصرف و استریل است و کرونا ربطی به اهدای خون ندارد.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد در پایان، اظهار کرد: در حال حاضر به تمامی گروه‌های خونی احتیاج داریم ولی افرادی که گروه خونی منفی و یا AB مثبت دارند، اقبال بیشتری به اهدای خون داشته باشند