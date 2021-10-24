تزریق ۱۶۰ هزار دُز واکسن کرونا در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیرخواه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت واکسیناسیون در دماوند اظهار داشت: آمار واکسیناسیون در کشور افزایش یافته و به تبع آن واکسیناسیون در این شهرستان نیز سیر صعودی داشته است.

خیرخواه افزود: در سطح دماوند، جدا از ۹ پایگاه واکسیناسیون، ۲۴ خانه بهداشت نیز تزریق واکسن کرونا را انجام می‌دهند و در اسرع وقت تمام اهالی شهرستان، تزریق ۲ دُز واکسن را انجام دهند و تا زمانی که واکسینه شدن به حداقل ۸۰ درصد نرسد، جامعه ایمنی در مقابل کرونا نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون، ۴ هزار و ۵۱ تست پی سی آر انجام شده است گفت: از این میزان یک هزار و ۴۰۰ مورد مثبت بوده و ۲۷ هزار مورد تست سریع نیز گرفته شد، که از این میزان ۶ هزار و ۵۰۰ مورد مثبت گزارش شد و اقدامات مربوط به مراقبت انجام شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند عنوان داشت: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بستری، بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده اند و ۹ هزار نفر نیز مراجعه سرپایی داشتند.

خیرخواه در ادامه بیان داشت: ویروس کرونا تاکنون جان ۲۷۸ نفر از شهروندان این شهرستان را گرفته است و ۱۷۴ نفر نیز که تست کرونای آن‌ها مثبت است، تحت درمان قرار دارند.