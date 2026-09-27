زارع: زکات ظرفیت مهمی برای تقویت همبستگی اجتماعی و حل مسائل جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست شورای زکات استان بوشهر اظهار کرد: زکات یکی از واجبات مهم دینی و در عین حال ظرفیت ارزشمندی برای حمایت از نیازمندان و تقویت همبستگی اجتماعی است.
وی افزود: فلسفه زکات تنها پرداخت یک تکلیف شرعی نیست، بلکه این فریضه میتواند زمینه مشارکت مردم در همبستگی اجتماعی و حل مسائل جامعه را فراهم کند.
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی استان خاطرنشان کرد: استان بوشهر به واسطه روحیه خیرخواهی، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی مردم، ظرفیت ارزشمندی در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ زکات دارد.
زارع تصریح کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است هرگاه مردم، روحانیون، دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، زمینه بهرهگیری بیشتر از ظرفیت زکات فراهم شده است.
وی با قدردانی از نقشآفرینان عرصه ترویج و جمعآوری زکات یادآور شد: از ائمه جمعه و جماعات، علما و روحانیون، شوراهای زکات، کمیته امداد، دستگاههای اجرایی و بهویژه خیرین و مؤدیان زکات که در این مسیر نقشآفرینی کردهاند، تشکر میکنم.
اختصاص اعتبار متناظر با زکات جمعآوریشده
استاندار بوشهر با اشاره به حمایت استان از توسعه فرهنگ زکات بیان کرد: در راستای حمایت از فرهنگ زکات و با هدف تقویت آثار و برکات این فریضه در جامعه، در اعتبارات استان نیز پیشبینی لازم انجام شده است.
وی افزود: مقرر شده است متناسب با میزان زکات جمعآوریشده، از محل اعتبارات استانی نیز اعتبار متناظر برای اجرای طرحهای مرتبط اختصاص یابد.
زارع تأکید کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت زکات و همراه کردن آن با حمایتهای اعتباری استان میتواند زمینه اجرای طرحهای مؤثرتر در حمایت از نیازمندان و تقویت مشارکت اجتماعی را فراهم کند.
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