به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مرکز سیار انتقال خون روز سهشنبه هفتم مهرماه در محل مصلی امام خمینی(ره) شهرستان مستقر میشود و از ساعت ۹ تا ۱۵ پذیرای اهداکنندگان خون خواهد بود.
وی افزود: شهروندان میتوانند با همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کنند و در این اقدام انساندوستانه مشارکت داشته باشند.
فرماندار پاکدشت با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای حوزه سلامت گفت: ارتقای خدمات سلامت و پاسخگویی به مطالبات شهروندان از اولویتهای مدیریت شهرستان است و در همین راستا، پیگیر استقرار دائمی مرکز انتقال خون در پاکدشت هستیم.
قمی ادامه داد: استقرار دائمی مرکز انتقال خون میتواند دسترسی شهروندان به این خدمت حیاتی را تسهیل کند و بخشی از نیازهای حوزه سلامت شهرستان را پاسخ دهد.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگ اهدای خون خاطرنشان کرد: اهدای خون جلوهای از نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی است و مشارکت مردم در این امر میتواند به تأمین خون مورد نیاز بیماران و کمک به نظام سلامت منجر شود.
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