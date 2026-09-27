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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

مرکز سیار انتقال خون در پاکدشت مستقر می‌شود

مرکز سیار انتقال خون در پاکدشت مستقر می‌شود

پاکدشت- فرماندار پاکدشت از استقرار مرکز سیار انتقال خون در این شهرستان خبر داد و گفت: پیگیری برای استقرار دائمی این مرکز در پاکدشت نیز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مرکز سیار انتقال خون روز سه‌شنبه هفتم مهرماه در محل مصلی امام خمینی(ره) شهرستان مستقر می‌شود و از ساعت ۹ تا ۱۵ پذیرای اهداکنندگان خون خواهد بود.

وی افزود: شهروندان می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کنند و در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت داشته باشند.

فرماندار پاکدشت با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت گفت: ارتقای خدمات سلامت و پاسخگویی به مطالبات شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در همین راستا، پیگیر استقرار دائمی مرکز انتقال خون در پاکدشت هستیم.

قمی ادامه داد: استقرار دائمی مرکز انتقال خون می‌تواند دسترسی شهروندان به این خدمت حیاتی را تسهیل کند و بخشی از نیازهای حوزه سلامت شهرستان را پاسخ دهد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ اهدای خون خاطرنشان کرد: اهدای خون جلوه‌ای از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی است و مشارکت مردم در این امر می‌تواند به تأمین خون مورد نیاز بیماران و کمک به نظام سلامت منجر شود.

کد مطلب 6960346

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