نیروهای مسلح ارکان سلامت و پیشرفت جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در نشست با مسئولان ارشد سازمان منطقه آزاد کیش و فرماندهان نظامی و انتظامی جزیره، ضمن تبریک به مناسبت ولادت رسول اکرم " (ص) و مرور وظایف مردم در قبال پیامبر و ائمه‌ی معصومین، اظهار داشت: زندگی انسان در سایه‌ی حقوق متقابل شکل می‌گیرد و این حقوق در جامعه به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که در رساله‌ی امام سجاد و بسیاری رسل و روایات دیگر آورده شده است.

آیت الله اعرافی افزود: سلامت محیطی که انسان در آن قرار می‌گیرد، وابسته به شناخت و رعایت انواع حقوق میان مردم است که چون رشته‌ای آنان را به هم مرتبط می‌کند.

عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر سبک زندگی اسلامی، رعایت حقوق انسانی را اساس این شیوه برشمرد و تصریح کرد: برخی از این حقوق، واجب و مستحب، و برخی ایجابی است و هر ارتباطی که بین دو فرد یا جمع برقرار شود مولد وظایف و حقوقی خواهد بود، بنابراین میزان روابط و تکالیف انسان‌ها در مقابل یکدیگر، مبتنی بر اخلاق است و هر ارتباط متقابلی، مبدا حقوق متقابل و سرچشمه‌ی تکالیف متقابل می‌شود.

آیت الله اعرافی با اشاره به روابط همسران و کتابی که با حدود ۳۵ حق در این رابطه منتشر کرده است، گفت: انواع روابط، مولد حقوق گوناگون است و هر رابطه‌ی پایدار یا موقتی بین انسان‌ها همین شرایط را دارد و به تولید حقوق و متعاقبش تکالیف طرفین می‌انجامد.

وی با اشاره به پیامدهای رعایت یا عدم رعایت حقوق متقابل، دامنه‌ی این امر را وسیع برشمرد که از دایره‌ی عقل بشر بدون دین خارج است و تصریح کرد: در میان حقوق، سلسله مراتبی وجود دارد و هرگاه از حق آدمی عبور کنیم به بالاترین شکل آنکه حق خدا بر بشر به عنوان حقی ذاتی و غیرمتقابل می رسیم.

مدیر حوزه‌های علمیه کل کشور حق خدا را جمال مطلق در غنای مطلق عنوان کرد و گفت: حق خدا در متن عالم خلقت و تکوین وجود دارد و تکالیفی که روح آنها عبادت است ایجاد می‌کند که البته سودی برای خداوند ندارد.

آیت الله اعرافی حق وساطت حیات را برای ایجاد بالاترین حق در حقوق اجتماعی درخصوص والدین کافی دانست و افزود: تمام ارتباطات اجتماعی بشر، بر مبنای حقوق و وظایف است و فقه و احکام مبتنی بر این حقوق می‌باشد.

وی، حقوقی چون حق پیامبر و ائمه را در شعاع حق الهی عنوان کرد و ادامه داد: این حقوق ذیل حق خدا قرار دارد و تابع ارزش وجودی آن است و وظایفی که ایجاد می‌کند مانند تکالیف در درگاه خدا، یک‌سویه است.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه ائمه حق معنوی بر گردن همه‌ی جهان دارند، معرفت را بالاترین وظیفه‌ی بشر در قبال پیامبر خواند و گفت: محبت، ایمان و باور مقام و اطاعت و پیروی در رتبه‌های بعد از معرفت قرار دارند.

آیت الله اعرافی نیروهای مسلح را ارکان سلامت، تعالی و پیشرفت جامعه دانست و اظهار کرد: پیشرفت جامعه به تلاش، نشاط، تخصص و هوشمندی نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی شجاع و مقتدر وابسته است.

وی افزود: تمام وظایف نیروهای مسلح وقتی در مظومه‌ی دینی قرار می‌گیرد، مشروعیت الهی و فرماندهی خدایی پیدا می‌کند و این امتیاز و سعادت بزرگی است.

مدیر حوزه‌های علمیه کل کشور اقدام در چهارچوب قوانین فقهی و اخلاقی اسلام و ریشه‌دار بودن در مردم را دو نظام دیگر از اضلاع حقیقت ناب ِ سپاه و نیروی مسلح اسلامی عنوان و تاکید کرد که در تقویت این سه ضلع باید کوشید.

آیت الله اعرافی همچنین به برخی سجایای شیخ‌الائمه امام جعفر صادق علیه‌السلام اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بیش از یک‌سوم روایات موجود از ائمه‌ی معصومین متعلق به ایشان است گفت: دوره‌ی امامت ۳۴ ساله‌ی ایشان طولانی‌ترین مدت امامت در بین اهل بیت می‌باشد که نزدیک به بیست سال زمان برای پایه‌گذاری حکومت اسلامی صرف کرد.