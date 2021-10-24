میهمان مشهدی به رفسنجان نرفت/شروع زشت در دوره بیست و یکم!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی هیئت فوتبال استان کرمان، تیم فوتبال پدیده مشهد در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور برابر مس رفسنجان در ورزشگاه شهید مجید زینلی شهر سرچشمه رفسنجان حضور پیدا نکرد که این اتفاق توسط فریبرز محمودزاده نماینده ویژه سازمان لیگ فوتبال و محسن سلاجقه سرپرست هیئت فوتبال استان کرمان صورت جلسه شد تا نتیجه این مسابقه در جدول مسابقات اعمال گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پدیده و مس رفسنجان قرار بود امروز از ساعت ۱۶ برگزار شود اما مشکلات تیم مشهدی باعث عدم سفر این تیم به رفسنجان شد تا در بیست و یکمین دوره بازی‌های لیگ برتر اتفاقی غیر حرفه‌ای رقم بخورد.