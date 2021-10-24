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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۳۵

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

افزایش تسهیلات و وام های رایگان مسکن در دستور کار است

افزایش تسهیلات و وام های رایگان مسکن در دستور کار است

شیراز- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بنیاد مسکن با جدیت موضوع تامین مسکن محرومان و نیازمندان را دنبال می کند و افزایش سطح تسهیلات و وام های رایگان تامین مسکن را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در بازدید از روستاهای شهرستان‌های خفر و جهرم خواسته اهالی روستاها را مورد بررسی قرار داد و بر لزوم الحاق زمین به بافت روستاها برای توسعه امکانات گردشگری، تأمین مسکن نیازمندان، مقاوم سازی روستایی و اجرای طرح سند دار کردن واحدهای روستایی تاکید کرد.

رئیس بنیاد مسکن کشور همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه روستایی و محرومیت زدایی تاکید کرد.

وی در ادامه در نشست همفکری به همراه محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مدیران بنیاد مسکن فارس با بخشداران، دهیاران و اعضای شورای روستاهای شهرستان حضور یافت و از نزدیک در جریان مشکلات و موانع جهت توسعه و محرومیت زدایی روستایی قرار گرفت.

جمع بندی بازدیدها و بررسی مصوبات سفر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به شهرستان‌های جهرم و خفر نیز با حضور مسؤولان استانی و مدیران بنیاد مسکن فارس جهت رفع مشکلات و موانع محرومیت زدایی این مناطق برگزار گردید.

مهندس عطا الله زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در حاشیه این سفر مصوبات سفر نیکزاد به شهرستان‌های جهرم و خفر را برشمرد و اظهار داشت: بازنگری طرح هادی ۴۱ روستا در این دو شهرستان، احداث ساختمان جدید بنیاد مسکن شهرستان جهرم، واگذاری زمین به بنیاد مسکن فارس جهت طراحی و ساخت مسکن اقدام ملی شهرستان خفر از جمله این مصوبات است.

افزایش تسهیلات و وام‌های رایگان مسکن در دستور کار است

زمانی در ادامه گفت: بررسی جهت امکان ساخت ۲ هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن در شهرستان جهرم، ایجاد فرصت حداکثر تا یک هفته طرح بازنگری هادی روستایی جهت کلیه روستاهای شهرستان‌های یاد شده و اقدام توسعه و محرومیت زدایی از سوی بنیاد جهت روستاهایی که زیرسازی آماده دارند از دیگر مصوبات این سفر است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس خاطر نشان کرد: تسهیل در افزایش محدوده طرح هادی روستایی نیز مصوبه‌ای است که اجرای آن مورد تاکید قرار گرفت.

کد مطلب 5335004

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