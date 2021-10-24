تلفات روزانه کرونا در کردستان رکورد زد/۱۱ نفر جان باختند

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر از شناسایی ٢١٠ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر ٨۴۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که سنندج با ۵۰۵ نفر بیشترین تعداد بستری شدگان را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطر نشان کرد: هم اکنون ٨١ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه (آی سی یو) مراکز درمانی سطح استان بستری هستند.

رضاعی از مرگ ١١ بیمار در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه این تعداد مرگ روزانه از ابتدای سال جاری تاکنون سابقه نداشته است و هنوز استان کردستان پیک پنجم را پشت سر نگذاشته است.

وی اعلام کرد: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون به هزار و ۷۸۶ نفر رسیده است که شهرستان سنندج با ۷۶۸ نفر بیشتر تعداد جان باختگان را داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: تاکنون ٢٩١ نفر در سقز، ١۴٣ نفر در قروه، ٩۶ نفر در کامیاران، ١٢٩ نفر در بانه، ٨٩ نفر در دیواندره، ٧١ نفر در بیجار، ۱٧٠ نفر در مریوان، ٢۴ نفر در دهگلان و پنج نفر در سروآباد جان خود را بر اثر کرونا از دست داده اند.

رضاعی خطاب به شهروندان اظهار کرد: همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینگی را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید در غیر این صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.