به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران استان کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از حضور شهرداران و معاون امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اظهار کرد: مدیریت شهری باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه عملیاتی، ظرفیت‌های موجود را برای توسعه شهرها به کار بگیرد.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت از شهرداری‌های استان، افزود: طی دو سال گذشته ۱۰ هزار و ۹۶۰ تن قیر رایگان به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، ۸۰ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی به ارزش ۹۸۰ میلیارد تومان و سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی به شهرداری‌های کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مجموع این حمایت‌ها به حدود پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که بخش قابل توجهی از آن برای تقویت زیرساخت‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی و ارتقای خدمات شهری اختصاص یافته است.

رحمانی با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها نباید صرفاً دریافت‌کننده اعتبارات باشند، گفت: شهرداران باید نگاه کارآفرینانه و مدیریت‌گرا داشته باشند و با شناسایی ظرفیت‌های هر شهر، زمینه ایجاد درآمدهای پایدار را فراهم کنند.

وی ادامه داد: اتکای دائمی به اعتبارات دولتی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای شهرها باشد و شهرداران باید با تعریف پروژه‌های درآمدزا، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فعال کردن منابع محلی، مسیر توسعه پایدار شهرها را دنبال کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر اجرای جدی «طرح نگرش» در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: رویکردهای مدیریتی در حوزه شهری باید از حالت روزمره خارج شده و بر اساس برنامه، هدف‌گذاری و خروجی مشخص دنبال شود.

رحمانی از پیگیری گزارش‌های عملیاتی و تشکیل نشست‌های تخصصی در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خبر داد و افزود: مسائل و مشکلات شهرداری‌ها باید به صورت تخصصی بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه شود.

وی اضافه کرد: حمایت‌های دولتی زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که در کنار آن، مدیریت صحیح منابع، افزایش بهره‌وری و حرکت شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.