به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر چهارشنبه در نخستین نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار استان کردستان که به صورت وبیناری و با حضور فرمانداران شهرستان‌ها در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد ثبات در بازار نیازمند نظارت مستمر، هدفمند و حضور مؤثر دستگاه‌های متولی در سطح بازار است.

وی با بیان اینکه تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد با هدف ایجاد انسجام در فرآیند نظارت بر بازار انجام شده است، افزود: فعالیت‌های نظارتی باید به صورت هماهنگ و بدون موازی‌کاری انجام شود تا ظرفیت دستگاه‌های مختلف به شکل مطلوب در مسیر کنترل بازار به کار گرفته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان ادامه داد: مقابله با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت از مهم‌ترین اهداف این قرارگاه است.

ازهاری بر ضرورت حضور محسوس بازرسان در سطح بازار تأکید کرد و گفت: برخورد با تخلفات باید در چارچوب قانون و با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های نظارتی اجازه ندهند تخلفاتی مانند احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی به حقوق مردم و تولیدکنندگان آسیب وارد کند.

کنترل بازار نیازمند نظارت هدفمند است

وی با اشاره به شرایط تورمی استان کردستان اظهار کرد: نرخ تورم استان در مقایسه با میانگین کشور وضعیت مطلوبی ندارد و در برخی شاخص‌ها، به ویژه در بخش مواد خوراکی و آشامیدنی، نیازمند توجه و کنترل بیشتری هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان افزود: برای کاهش فشارهای تورمی، باید نظارت بر بازار به صورت هدفمند و متناسب با شرایط هر بخش انجام شود و بازرسی‌ها از حالت عمومی و یکسان برای همه اصناف خارج شود.

ازهاری تصریح کرد: نوع نظارت بر یک واحد خبازی با واحدهای صنفی مانند قصابی، قنادی یا فروشگاه لوازم خانگی یکسان نیست و هر کدام از این حوزه‌ها اقتضائات و تخلفات خاص خود را دارند.

وی خاطرنشان کرد: اصناف باید بر اساس نوع فعالیت و میزان حساسیت اقتصادی و اجتماعی دسته‌بندی شوند و بازرسی از آنها توسط نیروهای آموزش‌دیده و آشنا با ویژگی‌های هر صنف انجام گیرد.

برخورد با تخلفات تکراری نانوایی‌ها

معاون استاندار کردستان در ادامه با اشاره به گزارش‌های موجود درباره برخی تخلفات در واحدهای خبازی گفت: گزارش‌هایی درباره فروش خارج از شبکه و تخلف در فرآیند پخت و عرضه نان دریافت شده و در این حوزه باید نظارت جدی‌تری اعمال شود.

ازهاری اضافه کرد: با نانوایی‌هایی که تخلفات آنها تکرار می‌شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد و استمرار تخلف نباید بدون پاسخ بماند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به شرایط زمانی و فصلی در برنامه‌ریزی بازرسی‌ها تأکید کرد و گفت: برنامه نظارت بر بازار باید متناسب با مناسبت‌ها و نیازهای هر مقطع زمانی تنظیم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با اشاره به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس اظهار کرد: در شرایط فعلی، یکی از اولویت‌های نظارت میدانی باید بازار نوشت‌افزار باشد تا از بروز تخلفات و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در این بخش جلوگیری شود.

ازهاری در پایان تأکید کرد: فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی باید با حضور مؤثر در بازار، روند تأمین و عرضه کالا و نحوه قیمت‌گذاری را رصد کرده و در برابر ابهامات و مطالبات مردم، پاسخگویی شفاف و مسئولانه داشته باشند.