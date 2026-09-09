به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز مرحله نخست رزمایش «همکلاسی مهربان» همزمان با هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در گرمسار، اظهار کرد: ۲۸۸ بسته لوازم التحریر میان دانشآموزان نیازمند این شهرستان توزیع شد.
وی رزمایش های کمک مؤمنانه را جلوهای از خدمترسانی به اقشار نیازمند دانست و افزود: بسیج سازندگی در سالهای گذشته در عرصههای مختلف محرومیت زدایی از جمله اجرای طرحهای عمرانی، تأمین جهیزیه، کمکهای معیشتی و حمایتهای آموزشی نقش موثری داشته است.
فرماندار گرمسار با اشاره به اجرای رزمایش «همکلاسی مهربان» توضیح داد: این طرح نمونهای از همراهی مجموعههای انقلابی و خیران برای حمایت از دانشآموزان نیازمند است و استمرار چنین برنامههایی باید مورد توجه قرار گیرد.
همتی در ادامه اظهار داشت: برای تهیه این تعداد بسته لوازم التحریر در مجموع ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شد که در اختیار دانش آموزان مناطق محروم قرار گرفته است.
وی افزود: رویکرد این قبیل برنامه ها توزیع عدالت آموزشی و بهره مندی همه دانش آموزان از امکانات و ایجاد انگیزه لازم برای ترغیب به تحصیل آن ها است.
نظر شما