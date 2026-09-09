بازگشایی نخستین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی در سمنان

سید رسول موسوی نژادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح نخستین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی در مرکز استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این نمایشگاه امروز هجدهم شهریورماه به مناسبت سال تحصیلی جدید در سمنان آغاز بکار کرد.

وی با بیان اینکه سالن ققنوس مجتمع فرهنگی سمنان میزبان این رویداد خواهد بود، افزود: نمایشگاه نوشت افزار ایرانی از امروز به مدت ۲۰ روز پابرجا است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه یک هزار نوشت افزار ساخت ایران در این نمایشگاه عرضه شده است یادآور شد: حمایت از تولید ملی از اهداف این رویداد است.

موسوی نژادیان با بیان اینکه این نمایشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید و برای رفاه حال خانواده ها راه اندازی شده است، گفت: اقلام این فروشگاه با تخفیف ۲۵ درصدی ارائه می شود.

وی با دعوت از عموم مردم برای بازدید از این نمایشگاه افزود: نخستین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی همه روزه از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب پذیرای علاقمندان است.