به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در پیامی با تسلیت درگذشت زندهیاد سیدمحمد بلورچیان، از این استاد برجسته بهعنوان یکی از چهرههای ماندگار جامعه علمی ایران و پیشگامان عرصه شیمی و آموزش عالی، یاد کرد و خدمات ارزنده وی در دانشگاه تبریز، فرهنگستان علوم و بنیانگذاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران را ستود.
متن پیام عارف به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت استاد فرهیخته و دانشمند برجسته کشور، زندهیاد دکتر سیدمحمد بلورچیان، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.
آن استاد فقید، از چهرههای ماندگار جامعه علمی ایران و از پیشگامان عرصه شیمی و آموزش عالی بود که عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای دانش، تربیت نسلهای علمی و تقویت بنیانهای پژوهش در کشور سپری کرد. خدمات ارزنده ایشان در دانشگاه تبریز، فرهنگستان علوم و نقش مؤثرشان در بنیانگذاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، برگ زرینی از کارنامه علمی و فرهنگی آن فقید سعید و میراثی ماندگار برای کشور است.
فقدان این دانشمند نامآور، ضایعهای جبرانناپذیر برای جامعه علمی کشور است؛ لیکن آثار علمی، شاگردان و خدمات ماندگار ایشان، نام و یاد آن استاد فرزانه را در تاریخ علم ایران جاودانه خواهد ساخت.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این ضایعه را به خانواده محترم بلورچیان، استادان و دانشجویان دانشگاه تبریز، اعضای فرهنگستان علوم، پژوهشگران و جامعه علمی کشور تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان و سوگواران، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
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