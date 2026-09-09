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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

پیام تسلیت عارف در پی درگذشت زنده‌یاد بلورچیان

پیام تسلیت عارف در پی درگذشت زنده‌یاد بلورچیان

معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت سیدمحمد بلورچیان، از چهره‌های ماندگار جامعه علمی ایران پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت زنده‌یاد سیدمحمد بلورچیان، از این استاد برجسته به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار جامعه علمی ایران و پیشگامان عرصه شیمی و آموزش عالی، یاد کرد و خدمات ارزنده وی در دانشگاه تبریز، فرهنگستان علوم و بنیان‌گذاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران را ستود.

متن پیام عارف به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت استاد فرهیخته و دانشمند برجسته کشور، زنده‌یاد دکتر سیدمحمد بلورچیان، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

آن استاد فقید، از چهره‌های ماندگار جامعه علمی ایران و از پیشگامان عرصه شیمی و آموزش عالی بود که عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای دانش، تربیت نسل‌های علمی و تقویت بنیان‌های پژوهش در کشور سپری کرد. خدمات ارزنده ایشان در دانشگاه تبریز، فرهنگستان علوم و نقش مؤثرشان در بنیان‌گذاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، برگ زرینی از کارنامه علمی و فرهنگی آن فقید سعید و میراثی ماندگار برای کشور است.

فقدان این دانشمند نام‌آور، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه علمی کشور است؛ لیکن آثار علمی، شاگردان و خدمات ماندگار ایشان، نام و یاد آن استاد فرزانه را در تاریخ علم ایران جاودانه خواهد ساخت.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این ضایعه را به خانواده محترم بلورچیان، استادان و دانشجویان دانشگاه تبریز، اعضای فرهنگستان علوم، پژوهشگران و جامعه علمی کشور تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان و سوگواران، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6942360
رامین عبداله شاهی

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