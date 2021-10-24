گره گشایی از مشکلات آزادگان و ایثارگران استان بوشهر دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر یکشنبه در اجتماع آزادگان بوشهر که همزمان با سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت امام صادق علیه‌السلام برگزار شد اظهار داشت: امام عزیزمان فرمودند اگر من نبودم و اسرا برگشتند بگویید خمینی سلام شما را رساند، این نشان از عظمت و بزرگی راهی است که شما آزادگان عزیز پیمودید.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: آن افتخاری که شما آزادگان گرانقدر، شهدای معظم، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران برای این کشور اسلامی آفریدید تا ابد بر تارک تاریخ خواهد درخشید.

وی اذعان کرد: پیامبر (ص) مأمور به حاکمیت ارزش‌های الهی بود و در مسیر آن آزارها و شکنجه‌های بسیاری کشید و هیچ وقت از هدف و مأموریت خود دست برنداشت و خودشان فرمودند هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، شما آزادگان عزیز نیز در همان مسیر و برای همان مأموریت گام برداشتید و با وجود شکنجه‌های بسیار دست از هدفتان برنداشتید.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شما ثابت کردید که مؤمن به این راه هستید و به عنوان یک اسوه همان کاری را کردید که پیامبر اکرم (ص) انجام داد و از امتشان خواست در مسیر تاریخ در هر موقعیتی هستند دست از اصول و ارزش‌های خود بر ندارند و تا پای جان در این مسیر بمانند.

وی گفت: برای ما درک یک شب و یک مرحله از آزار و شکنجه‌ای که تحمل کردید غیرممکن است، آزادگان عزیز و ارزشمند ما با استقامتی که در راه رسیدن به هدف مقدس خود نشان دادند موجب عزت و افتخار امت اسلامی در اقصی نقاط عالم شدند.

جمیری اظهار داشت: امروز اگر امت اسلامی در عرصه بین المللی عرض اندام می‌کند و عظمت خود را به رخ دشمنان می‌کشد به پشتوانه استقامت و پایداری شما عزیزان در هشت سال دفاع مقدس است.

وی گفت: امروز وعده الهی تحقق پیدا کرده و همه ما مأموریت داریم که این راه را ادامه بدهیم و تا زمانی که محکم در این صراط بمانیم در برابر استکبار جهانی پیروز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مسئولین باید قدر آزادگان و ایثارگران را بدانند، بیان داشت: اگر از خودگذشتگی و استقامت این عزیزان نبود عظمت مردم ایران در عرصه جهانی را شاهد نبودیم، هر کس در هر مسئولیتی وظیفه دارد در مسیر خدمت به آزادگان عزیز و گره گشایی از مشکلات آنها گام بردارد.