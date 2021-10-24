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۲ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۵۶

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم:

گره گشایی از مشکلات آزادگان و ایثارگران استان بوشهر دنبال شود

گره گشایی از مشکلات آزادگان و ایثارگران استان بوشهر دنبال شود

بوشهر- نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با بیان اینکه مسئولان باید قدر آزادگان و ایثارگران را بدانند، گفت: هر کس در هر مسئولیتی وظیفه دارد در مسیر خدمت به آزادگان گام بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر یکشنبه در اجتماع آزادگان بوشهر که همزمان با سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت امام صادق علیه‌السلام برگزار شد اظهار داشت: امام عزیزمان فرمودند اگر من نبودم و اسرا برگشتند بگویید خمینی سلام شما را رساند، این نشان از عظمت و بزرگی راهی است که شما آزادگان عزیز پیمودید.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: آن افتخاری که شما آزادگان گرانقدر، شهدای معظم، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران برای این کشور اسلامی آفریدید تا ابد بر تارک تاریخ خواهد درخشید.

وی اذعان کرد: پیامبر (ص) مأمور به حاکمیت ارزش‌های الهی بود و در مسیر آن آزارها و شکنجه‌های بسیاری کشید و هیچ وقت از هدف و مأموریت خود دست برنداشت و خودشان فرمودند هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، شما آزادگان عزیز نیز در همان مسیر و برای همان مأموریت گام برداشتید و با وجود شکنجه‌های بسیار دست از هدفتان برنداشتید.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شما ثابت کردید که مؤمن به این راه هستید و به عنوان یک اسوه همان کاری را کردید که پیامبر اکرم (ص) انجام داد و از امتشان خواست در مسیر تاریخ در هر موقعیتی هستند دست از اصول و ارزش‌های خود بر ندارند و تا پای جان در این مسیر بمانند.

وی گفت: برای ما درک یک شب و یک مرحله از آزار و شکنجه‌ای که تحمل کردید غیرممکن است، آزادگان عزیز و ارزشمند ما با استقامتی که در راه رسیدن به هدف مقدس خود نشان دادند موجب عزت و افتخار امت اسلامی در اقصی نقاط عالم شدند.

جمیری اظهار داشت: امروز اگر امت اسلامی در عرصه بین المللی عرض اندام می‌کند و عظمت خود را به رخ دشمنان می‌کشد به پشتوانه استقامت و پایداری شما عزیزان در هشت سال دفاع مقدس است.

وی گفت: امروز وعده الهی تحقق پیدا کرده و همه ما مأموریت داریم که این راه را ادامه بدهیم و تا زمانی که محکم در این صراط بمانیم در برابر استکبار جهانی پیروز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مسئولین باید قدر آزادگان و ایثارگران را بدانند، بیان داشت: اگر از خودگذشتگی و استقامت این عزیزان نبود عظمت مردم ایران در عرصه جهانی را شاهد نبودیم، هر کس در هر مسئولیتی وظیفه دارد در مسیر خدمت به آزادگان عزیز و گره گشایی از مشکلات آنها گام بردارد.

کد مطلب 5335084

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