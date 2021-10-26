صندلی هایی که خالی ماند/ کنکور سراسری رکورددار ظرفیت خالی آزمونها

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج سه آزمون کشوری سال ۱۴۰۰ شامل کنکور سراسری، کنکور کارشناسی ارشد و کنکوری دکتری تخصصی اعلام شده است و ثبت نام پذیرفته شدگان نیز انجام شد.

آمار شناسنامه کنکورهای کشوری نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از داوطلبان آزمون‌ها نتوانسته‌اند به مقاطع تحصیلی مورد علاقه خود راه یابند ضمن اینکه بخش عمده‌ای نیز در مرحله انتخاب رشته قید ادامه تحصیل را زده‌اند.

بررسی آماری میزان داوطلبان، شرکت کنندگان، انتخاب رشته کنندگان، پذیرفته شدگان و در نهایت ظرفیت پذیرش نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف آموزش عالی صندلی دانشگاه‌ها خالی مانده است.

در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تعداد یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۷۰۸ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد با توجه به اینکه برخی در چند گروه آزمایشی شرکت کرده بودند در نهایت یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر حاضر در جلسه آزمون بودند.

از میان حاضرین در جلسه تعداد یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر، تعداد ۸۷۸ هزار و ۸۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. با توجه به اینکه رقابت اصلی در کنکور سراسری در رشته‌های با آزمون صورت می‌گیرد در نهایت حدود نیمی از داوطلبان حاضر در جلسه و تقریباً دو سوم مجازین به انتخاب رشته، رشته‌های با آزمون را انتخاب کردند (حدود ۵۲۳ هزار نفر).

بیشترین میزان مجازین به انتخاب رشته به گروه امتحانی علوم تجربی و کمترین میزان آن به گروه هنر تعلق داشت.

اما ظرفیت پذیرش با آزمون با احتساب چهار رشته (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) دانشگاه آزاد ۱۷۵ هزار و ۴۳۷ نفر بود. این میزان تقریباً یک دهم جمعیت شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۰ است.

جمع کل ظرفیت پذیرش (رشته‌های با آزمون و با سوابق تحصیلی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور ۵۰۴ هزار و ۵۱۴ نفر اعلام شده بود و بر اساس اعلام سازمان سنجش با احتساب چهار رشته دانشگاه آزاد و مجموع رشته‌های با آزمون و سوابق تحصیلی در نهایت مجموع کل پذیرفته شده تعداد ۴۵۵ هزار و ۴۲۴ نفر بود.

۴۹ هزار و ۹۰ صندلی خالی در دانشگاه‌ها در کنکور سراسری ۱۴۰۰

به این ترتیب ۴۹ هزار و ۹۰ نفر کمتر از ظرفیت اعلامی پذیرفته شده‌اند و این تعداد صندلی خالی اسمی در دانشگاه‌ها است. صندلی خالی واقعی پس از تکمیل ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه‌ها و بر اساس آمار اعلامی دانشگاه‌ها مشخص می‌شود.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ نیز تعداد ۶۳۶ هزار و ۵۹۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۰۶ هزار و ۴۲۷ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و پس از فرصت چند باره تعداد ۲۱۵ هزار و ۷۸۳ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

ظرفیت پذیرش در تمامی دوره‌های مورد پذیرش بدون در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷ هزار و ۱۸ نفر اعلام شده بود و در نهایت پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی تابع وزارت علوم تعداد ۱۳۰ هزار و ۸۲۷ نفر بود.

۶ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

به این ترتیب با محاسبه ظرفیت اعلامی و پذیرفته شدگان نهایی، تعداد ۶ هزار و ۱۹۱ صندلی خالی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ باقی ماند. ضمن اینکه از تعداد مجازین به انتخاب رشته هم تنها نیمی از مجازین انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

نکته دیگر اینکه اقبال ادامه تحصیل رو به افول گذاشته می‌توان به آمار ثبت نام کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد اشاره کرد که آمار ثبت‌نام‌کنندگان برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ نسبت به‌آمار داوطلبان‌آزمون سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۰۹۵۷ نفر کمتر بوده است.

در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ وضعیت کمی متفاوت‌تر است. تعداد ۱۸۵ هزار و ۷۷۵ نفر در آزمون دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ ثبت نام کردند که این آمار نسبت به آمار داوطلبان سال ۱۳۹۹ تعداد ۶ هزار و ۷۱ نفر بیشتر بوده است.

از میان ۱۸۵ هزار و ۷۷۵ نفر ثبت نام کننده در آزمون دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۶ هزار نفر در جلسه آزمون شرکت کردند که از این تعداد، ۱۳۶ هزار و ۶۶۵ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و از میان مجازین به انتخاب رشته تعداد ۹۵ هزار و ۶۳ نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کردند و در نهایت تعداد ۳۸ هزار و ۲۲۲ داوطلب به مصاحبه معرفی شدند.

جمع کل ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابع وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی تعداد ۲۳ هزار و ۷۱۳ نفر بود اما در نهایت تعداد ۹ هزار و ۸۵۰ نفر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی تابع وزارت علوم و تعداد ۱۳ هزار و ۸۴۴ نفر در دانشگاه آزاد و تعداد ۱ هزار و ۲۷۴ نفر هم به صورت مشترک در دو نظام آموزشی پذیرفته شدند.

اختلاف ۱۹ نفری ظرفیت پذیرش و میزان قبولی در دکتری تخصصی ۱۴۰۰

به این ترتیب با محاسبه ظرفیت ۲۳ هزار و ۷۱۳ نفری پذیرش دوره دکتری و جمع قبولی ۲۳ هزار نفری پذیرفته شده در دو نظام آموزشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد و تفاوت ۱۹ نفری آن نشان می‌دهد که بیشترین ظرفیت تکمیل شده در میان آزمون‌های سراسری متعلق به دکتری تخصصی است.