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۴ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۲

بررسی سه کنکور کشوری نشان داد؛

صندلی‌هایی که خالی ماند/ کنکور سراسری رکورددار ظرفیت خالی آزمونها

صندلی‌هایی که خالی ماند/ کنکور سراسری رکورددار ظرفیت خالی آزمونها

بررسی سه کنکور کشوری سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نشان می‌دهد که بیشترین ظرفیت خالی به نسبت جمعیت شرکت کننده متعلق به کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ است.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج سه آزمون کشوری سال ۱۴۰۰ شامل کنکور سراسری، کنکور کارشناسی ارشد و کنکوری دکتری تخصصی اعلام شده است و ثبت نام پذیرفته شدگان نیز انجام شد.

آمار شناسنامه کنکورهای کشوری نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از داوطلبان آزمون‌ها نتوانسته‌اند به مقاطع تحصیلی مورد علاقه خود راه یابند ضمن اینکه بخش عمده‌ای نیز در مرحله انتخاب رشته قید ادامه تحصیل را زده‌اند.

بررسی آماری میزان داوطلبان، شرکت کنندگان، انتخاب رشته کنندگان، پذیرفته شدگان و در نهایت ظرفیت پذیرش نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف آموزش عالی صندلی دانشگاه‌ها خالی مانده است.

در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تعداد یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۷۰۸ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد با توجه به اینکه برخی در چند گروه آزمایشی شرکت کرده بودند در نهایت یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر حاضر در جلسه آزمون بودند.

از میان حاضرین در جلسه تعداد یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر، تعداد ۸۷۸ هزار و ۸۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. با توجه به اینکه رقابت اصلی در کنکور سراسری در رشته‌های با آزمون صورت می‌گیرد در نهایت حدود نیمی از داوطلبان حاضر در جلسه و تقریباً دو سوم مجازین به انتخاب رشته، رشته‌های با آزمون را انتخاب کردند (حدود ۵۲۳ هزار نفر).

بیشترین میزان مجازین به انتخاب رشته به گروه امتحانی علوم تجربی و کمترین میزان آن به گروه هنر تعلق داشت.

اما ظرفیت پذیرش با آزمون با احتساب چهار رشته (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) دانشگاه آزاد ۱۷۵ هزار و ۴۳۷ نفر بود. این میزان تقریباً یک دهم جمعیت شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۰ است.

جمع کل ظرفیت پذیرش (رشته‌های با آزمون و با سوابق تحصیلی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور ۵۰۴ هزار و ۵۱۴ نفر اعلام شده بود و بر اساس اعلام سازمان سنجش با احتساب چهار رشته دانشگاه آزاد و مجموع رشته‌های با آزمون و سوابق تحصیلی در نهایت مجموع کل پذیرفته شده تعداد ۴۵۵ هزار و ۴۲۴ نفر بود.

۴۹ هزار و ۹۰ صندلی خالی در دانشگاه‌ها در کنکور سراسری ۱۴۰۰

به این ترتیب ۴۹ هزار و ۹۰ نفر کمتر از ظرفیت اعلامی پذیرفته شده‌اند و این تعداد صندلی خالی اسمی در دانشگاه‌ها است. صندلی خالی واقعی پس از تکمیل ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه‌ها و بر اساس آمار اعلامی دانشگاه‌ها مشخص می‌شود.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ نیز تعداد ۶۳۶ هزار و ۵۹۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۰۶ هزار و ۴۲۷ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و پس از فرصت چند باره تعداد ۲۱۵ هزار و ۷۸۳ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

ظرفیت پذیرش در تمامی دوره‌های مورد پذیرش بدون در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷ هزار و ۱۸ نفر اعلام شده بود و در نهایت پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی تابع وزارت علوم تعداد ۱۳۰ هزار و ۸۲۷ نفر بود.

۶ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

به این ترتیب با محاسبه ظرفیت اعلامی و پذیرفته شدگان نهایی، تعداد ۶ هزار و ۱۹۱ صندلی خالی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ باقی ماند. ضمن اینکه از تعداد مجازین به انتخاب رشته هم تنها نیمی از مجازین انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

نکته دیگر اینکه اقبال ادامه تحصیل رو به افول گذاشته می‌توان به آمار ثبت نام کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد اشاره کرد که آمار ثبت‌نام‌کنندگان برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ نسبت به‌آمار داوطلبان‌آزمون سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۰۹۵۷ نفر کمتر بوده است.

در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ وضعیت کمی متفاوت‌تر است. تعداد ۱۸۵ هزار و ۷۷۵ نفر در آزمون دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ ثبت نام کردند که این آمار نسبت به آمار داوطلبان سال ۱۳۹۹ تعداد ۶ هزار و ۷۱ نفر بیشتر بوده است.

از میان ۱۸۵ هزار و ۷۷۵ نفر ثبت نام کننده در آزمون دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۶ هزار نفر در جلسه آزمون شرکت کردند که از این تعداد، ۱۳۶ هزار و ۶۶۵ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و از میان مجازین به انتخاب رشته تعداد ۹۵ هزار و ۶۳ نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کردند و در نهایت تعداد ۳۸ هزار و ۲۲۲ داوطلب به مصاحبه معرفی شدند.

جمع کل ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابع وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی تعداد ۲۳ هزار و ۷۱۳ نفر بود اما در نهایت تعداد ۹ هزار و ۸۵۰ نفر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی تابع وزارت علوم و تعداد ۱۳ هزار و ۸۴۴ نفر در دانشگاه آزاد و تعداد ۱ هزار و ۲۷۴ نفر هم به صورت مشترک در دو نظام آموزشی پذیرفته شدند.

اختلاف ۱۹ نفری ظرفیت پذیرش و میزان قبولی در دکتری تخصصی ۱۴۰۰

به این ترتیب با محاسبه ظرفیت ۲۳ هزار و ۷۱۳ نفری پذیرش دوره دکتری و جمع قبولی ۲۳ هزار نفری پذیرفته شده در دو نظام آموزشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد و تفاوت ۱۹ نفری آن نشان می‌دهد که بیشترین ظرفیت تکمیل شده در میان آزمون‌های سراسری متعلق به دکتری تخصصی است.

کد مطلب 5335738

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      58 3
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      بچه.های.مردم.استرس.دارند.صندلی.ها.ارامش.همه.اینها.بی.کفایتی
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      57 2
      پاسخ
      متاسفانه در ایران با وجود غول کنکور ومافیای ان به جای اینکه پذیرش در دانشگاه ها راحت و خروجی دانشگاه سخت باشد، چون پایه کسب و کارها منوط به کارهای عملی و نظری دانشگاه هست چند سال دانش آموزان با استعداد برای رسیدن به هدفشان پشت کنکور می مانند یا افسرده و بدنبال اعتیاد و....می روند یا روانه خدمت سرباز
    • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      38 5
      پاسخ
      جامعه ای موفق است که راه کسب علوم را برای جوانانش باز بگذارد و سطح علمی آنها را گسترش بدهد نه اینکه با مانعی به نام کنکور عده ای محروم از علم وعده ای هم که قبول می شوند به خیال سپری کردن کنکور با خیال راحت واحدها راپاس می کنند فقط صرف نمره قبولی نه کارامدی
    • مریم IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      25 7
      پاسخ
      سلام وقتتون بخیر من منتظر تکمیل ظرفیت ارشد هستم کی تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه دولتی رو میزنن ؟ دختری هستم که سرپرستم مادرمه میرم سرکار کمک خرج مادرمم نمیتونم واسه کنکور بخونم گناهم چیه که نمیتونم ارشد رو ادامه بدم معدلمم ۱۹/۷۶ هست انقدر گریه کردم که چشمام تار میشه
    • فاطمه IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      54 10
      پاسخ
      واقعا که دخترم با معدل نورده ونیم نتونست در کنکور قبول بشه بقیه با سهمیه های رنگی قبول شدن با معدل های پایین .همه بی کفایتی رو نشون میده
      • علی IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
        13 12
        معدل بالا برای ورود به ارشد لازمه نیست و کسی بتونه در مدت ۳ساعت بیشترین تست را در رشته خودش درست بزنه با سواد تر است و استحقاق ارشد را دارد
    • R IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      13 5
      پاسخ
      تکمیل ظرفیت دانشگاههای سراسری برای بهمن ماه و پر کردن صندلیهای خالی و استعداد های اینده این کشور ضروریست
      • سیدکرامت IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
        2 2
        دوتا دخترمو یکی کارشناسی ارشد ویکی کارشناسی هردو دانشگاه دولتی بدون سهمیه بدون کلاس کلاس کنکور قبول شدند هردو پسرم تادیپلم بیشتر نخوندند
    • مهدی IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      29 2
      پاسخ
      بجای کنکور بزارید هرکی تو منطقه خودش راحت بره دانشگاه ولی بقول دوستمون خروجی دانشگاه سخت کنید از اون ورم باید هرکسی تو منطقه خودش مشغول به کار بشه اینطوری همجا کشور بی کاری از بین میره ولی کو گوش شنوا
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      23 0
      پاسخ
      سلام. چرا‌باید صندلی خالی‌نباشه مگه چه‌گلی به سر اونا‌که درس‌خوندن زدن. به جای‌الگو‌درس‌عبرت شدن به‌نظرم‌ملت‌ به جا دانشگاه برن یه حرفه فنی حرفه ای‌یاد بگیرن یا مغازه باز‌کنند بهتره براشون.
    • ایراندوست IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      11 1
      پاسخ
      تحصیل به چه دردی می آید بفکر روابط بودن و ایجاد آن از همه ابعاد بهتره
    • ایرانی IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      9 0
      پاسخ
      پذیرش وپرورش دانشجو بدون برنامه ریزی وعدم فراهم زمینه ایجاد اشتغال چه فایده ای داره، این روزا توهر ده کوره ای بری توهرخونه آدم بیکار با مدرک کارشناسی به بالا زیاده مهم ایجاد اشتغال نه چیز دیگه
    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      12 2
      پاسخ
      حوان من بابدبختی دانشکاه راتمام کرد ه بااون خرج دانشکاه ولی الان بیکار است وسنش میگذره وازدواج نکرده بابت گرانی مملکت .بره ی جوان کنکور بده چکاره بشه درمملکت ی نظامی بشه
    • بازنشسته US ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      8 2
      پاسخ
      زمانیکه برای تحصیل دردانشگاه علاقه نشان میدادندمدرک ارزش علمی وکاری داشت مدرک دانشگاه آزاددر شرکت‌های شخصی وحتی دولتی قابل قبول نیست چندوقت پیش یکی ازبانکهاآگهی استخدام زده بودذکرکرده بود دانشگاه معتبردولتی یعنی غیرانتفاعی شبانه پیام نورقابل قبول نیست برای همین هم صندلی دانشگاه خالی میماند
    • بانو IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      19 0
      پاسخ
      به نظرم بعد دیپلم بدون ادامه تحصیل کسی بره حرفه ای یاد بگیره بعد گذشت مدتی میشه استاد آن کار،به صرفه است تا درس.
    • ناشناس IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      5 3
      پاسخ
      وقتی شغل متناسب با رشته نباشه خرج اضافیه
    • محمد IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      8 2
      پاسخ
      وقتی برای سه رشته تاپ تقلب و رتبه فروشی میشود جایگاه داوطلب سخت کوش و درسخوان کجاست. یا باید سرخورده و بی هدف شود و یا باید مهاجرت کند.همان صندلی رشته های کذایی با آینده بیکاری خالی بماند.
    • محسن IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      7 2
      پاسخ
      درس خواندن اشتباه محض فقط عمر تلف کردن هر چه زودتر بری داخل بازار کار بهتر رشته های خاص و بورسیه که واسه عده خاصی هست بقیه هم که هیچ رشته کاردانش و فنی و حرفه ای هم که خودشون می‌دونن واسه چی راه اندازی شده اصلا اهمیتی بهش نمیدن
      • نسترن IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
        2 0
        دقیقا درس خوندن واقعا بدرد نمیخوره. تو دانشگاه که عملی مهارت ها رو آموزش نمیدن. حیف آدم وقتشو بزاره برا دانشگاه این همه پول حروم کنه.
      • سرباز بازنشسته IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
        2 0
        حقیقتا دانشگاه فقط برای پنجدرست به درد میخورد ان هم پزشکی که پول توشه بقیه بعد از دیپلم برن دنبال کار وبدبختی خودشان .دانشگاه در این زمانه همش الفی است .همه جوانهای خوب رفتند ویا دارند میرند متاسف هستیم
    • عباس IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      4 2
      پاسخ
      تحصیلات دانشگاهی در ایران بعلت سیاست های اشتباه دولت ها نتیجه عکس داده، رشته های علمی بالا که ادر انحصار سهمیه ها است، برای بقیه رشته ها خروجی اش که بازار کار متناسب با رشته تحصیلی باشه وجود نداره، کشور در چند سال آینده شرایط خوبی نخواهد داشت ،جوانان بیکار ،ازداوج نکرده، و مهاجهر ؟؟؟چه کسی جواب گو
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      5 2
      پاسخ
      وقتی همه چیزبا پارتی بازی وفامیل بازی درست میشه درس خواندن چه سودی داره،ناکارامدی درس ودانشگاه بارانت و...
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      8 0
      پاسخ
      وقتی که مدرک بگیری به دردت نخورد و پارتی حرف اول را می زند درس خواندن چه فایده دارد من مدرک فوق ليسانس مکانیک دارم مدرک گذاشتم تو کیف داخل کمد و بدون استفاده حالا شما نظر بدهید
    • راحیل US ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اخه نه اینکه خیلی باکفایت هستیم و نظام اموزشیمون عالیه، اینجور میشه.
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      چی میشد کنکور حذف میشد هرکس رشته مورد علاقش رو می خوند در عوض اینقد سخت می گرفتند که هر کی استعدادش رو داشت ادامه می داد.
    • حرف حقیقت IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      بنده فقط وفقط دانشگاه آزاد براساس سوابق تحصیلی قبول دارم وکنکور ودانشگاه های دولتی مزخرف ترین نوع سیستم آموزش است واز کنکور بیزارم امیدوارم کنکور های مزخرف ازسیستم آموزش پرورش کشور برداشته شود و همانند کشور های دیگ کسانی که مستحق دانشگاه هستند پذیرفته شوند نه عده ای تست بزن وکنکوری بی سواد.
    • علی عبدلی IR ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      وقتی که موفقیت در ایران رابطه مستقیم با پول بابایی و پارتی داره هیچ دلیلی وجود ندا آدم خودشو زحمت بندازه . نهایتا طرف بهترین مدرک را از بهترین دانشگاههای ایران بگیره پارتی نداشته باشه باید بمیره . عجب مسئولیتی داریم ما ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

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