بازگشت حیات به سینماهای گیلان/چراغ اکران با «قهرمان» روشن می شود

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالان حوزه سینما اعم از بازیگران، تهیه کنندگان، کارگردانان و به ویژه سینماداران دو سال کابوس بار را طی کرده‌اند، اظهار کرد: البته هنوز به صورت قطعی نمی‌توانیم درباره پایان این کابوس نظر بدهد.

وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا بسیاری از بخش‌های اقتصادی و کسب و کارها را دچار رکورد و خسارت کرد که صاحبان سینماها نیز از این قاعده مستثنا نبودند، گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره شود که بعد از گذشت مدتی وزارت بهداشت با تهیه شیوه نامه‌ها فعالیت برخی از کسب و کارها را به روال گذشته بازگرداند اما سینماها طی حدود دو سال گذشته موفق به بازگشت به وضعیت پیش از کرونا نشدند.

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با اشاره به خسارت‌های فراوان مالی، معنوی و روحی سینماداران، افزود: شرایط امروز اقتصادی فعالیت را برای صاحبان سینماها سخت کرده و نیازمند حمایت مسئولان و متولیان هستند.

وی با بیان اینکه طی حدود دو سال گذشته تلاش کردیم به عنوان متولیان حوزه هنر و سینمای استان با جذب حمایت‌ها اندکی از مشکلات فعالان این عرصه را کم کنیم، تأکید کرد: حمایت‌های صورت گرفته کافی نیست.

مصباح با تأکید بر اینکه فراهم کردن شرایط فعالیت برای سینماداران، اضافه کرد: فعالیت دوباره سینماها و ترغیب مردم به حضور در سالن‌های سینمایی برای تماشای فیلم می‌تواند بخشی از مشکلات سینماداران را حل کند.

وی با اشاره به بهبود شرایط کرونایی و تسریع روند واکسیناسیون در استان گیلان به ویژه شهرستان رشت، گفت: در تلاش هستیم تا با توجه به این وضعیت، شرایط را برای آغاز دوباره فعالیت سینماها فراهم کنیم و در همین راستای نشستی با صاحب یکی از قدیمی ترین سینماهای گیلان و شهر رشت انجام داده‌ایم تا چراغ اول را این سینما روشن کند.

ضرورت استفاده از نیروهای جوان و تحصیل کرده در حوزه سینما

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان به علاقه شهروندان این استان به هنر به ویژه سینما اشاره و تصریح کرد: تا پیش از شیوع ویروس کرونا برگزاری برنامه و جشنواره با موضوع سینما با استقبال گسترده علاقه مندان گیلانی مواجه بود و باید با همکاری و مشارکت همه متولیان و فعالان حوزه سینما زمینه را برای حضور دوباره گیلانیان هنر دوست در سالن‌های سینمایی فراهم کنیم.

وی با اشاره به آغاز دوباره اکران فیلم‌های سینمایی در سینماهای استان گیلان بعد از دو سال وقفه، گفت: روز چهارشنبه هفته جاری اکران فیلم‌های سینمایی در شهر رشت و در سینما ۲۲ بهمن با نمایش فیلم «قهرمان» به کارگردانی «اصغر فرهادی» در سه سانس ساعت‌های ۱۵، ۱۷ و ۱۹:۳۰ عصر آغاز می‌شود.

مصباح با تشکر از مدیریت سینما ۲۲ بهمن رشت برای همکاری در آغاز دوباره فعالیت سینماها، افزود: همه تلاش خود را برای بازگشت دوباره حیات به سینماهای استان گیلان و رفع بخشی از مشکلات سینماداران انجام می‌دهیم.

وی با تأکید بر اینکه باید از نیروهای جوان و تحصیل کرده در حوزه سینماهای استان گیلان استفاده شود، گفت: گیلان جوانان خوش فکر، تحصیل کرده و متخصص در حوزه سینما بسیار دارد که نمونه آن «بهنام بروجردی» است که با موافقت مالک سینما ۲۲ بهمن رشت قرار است از ظرفیت این جوان متخصص گیلانی در حوزه مدیریت این سینما استفاده شود.