️راه اندازی ۲ پایگاه سیار واکسیناسیون در کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای توسعه فرایند واکسیناسیون در کرمانشاه ۲ پایگاه سیار واکسیناسیون که شامل یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه موبایل کلینیک سیار است راه اندازی شد.

وی افزود: پایگاه‌های سیار واکسیناسیون کرونا جهت تسریع در انجام واکسیناسیون و رفاه حال مردم در مناطقی از شهر کرمانشاه مستقر می‌شود و مردم می‌توانند جهت تزریق واکسن به این پایگاه‌ها مراجعه نمایند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: فرایند واکسیناسیون در استان کرمانشاه به خوبی در حال انجام بوده و انواع مختلف واکسن کرونا شامل آسترازنکا، سینوفارم، برکت و پاستوکووک برای تزریق به اندازه کافی در استان کرمانشاه وجود دارد.

شکیبا بیان کرد: ۷۵ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال استان کرمانشاه در برابر ویروس کرونا واکسینه شده‌اند و ۶۷ درصد جمعیت سنین ۱۲ الی ۱۸ سال که عمدتاً دانش آموزان هستند دز نخست را دریافت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک و همچنین پرهیز از دورهمی‌ها و شرکت در مجالس عروسی و عزا در پیشگیری از آغاز پیک ششم کرونا و کنترل این ویروس منحوس کمک بسیاری می‌کند.

گفتنی است، بر اساس اعلام وزارت بهداشت چهار شهرستان در وضعیت قرمز، هفت شهرستان در وضعیت نارنجی و سه شهرستان در وضعیت زرد کرونایی در استان کرمانشاه قرار دارند.