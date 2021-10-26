۶ شهردار و مدیر آب و فاضلاب رودبار به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهی با اشاره به اینکه برای اصلاح روند مدیریت پسماند اخطاریه‌هایی از سوی اداره حفاظت محیط زیست رودبار به شهردارهای شهرستان ابلاغ شد، اظهار کرد: با توجه به عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی از سوی شهرداران، ضمن اعلام جرم، مراتب از طریق مراجع قضائی شهرستان در دست پیگیری است.

فرهی با تأکید بر اینکه هرگونه تهدید علیه بهداشت عمومی قابل چشم پوشی نیست، افزود: محیط زیست شهرستان رودبار در این باره از جایگاه قانونی خود در برخورد با متخلفان و آلوده‌کنندگان محیط زیست استفاده می‌کند.

وی افزود: شهرداری‌ها باید با استفاده از روش‌های نوین مدیریت پسماند و استفاده از خودروهای مخصوص حمل زباله و پیگیری ایجاد کارخانه کمپوست در شهرستان و فرهنگ سازی برای اجرای برنامه تفکیک از مبدأ و استاندارد سازی مراکز دفن، شرایط مدیریت پسماندها را بهبود بخشند.

رئیس اداره محیط زیست رودبار ادامه داد: در همین راستای شش شهردار و مدیر آب و فاضلاب رودبار به دلیل عدم انجام وظایف خود جمع آوری، حمل و دفن پسماندها و فاضلاب شهری به مراجع قضائی معرفی شدند.