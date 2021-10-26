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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۴۲

برای دومین بار در سالجاری؛

کمک سه میلیارد ریالی فدراسیون کشتی به هیات‌های استانی

کمک سه میلیارد ریالی فدراسیون کشتی به هیات‌های استانی

فدراسیون کشتی در راستای برنامه های حمایتی خود از استانها برای دومین بار دست به جیب شد و مبلغ ۳ میلیارد ریال به برخی هیات‌های کشتی پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، این فدراسیون در راستای، کمک به هیأت‌های کشتی به ۶ هیأت کشتی استان کمک مالی اهدا کرد.


لیست این هیأت‌های کشتی به شرح زیر است:

۱- فارس ۵۰۰ میلیون ریال
۲- مرکزی ۵۰۰ میلیون ریال
۳- کرمان ۵۰۰ میلیون ریال
۴- اصفهان ۵۰۰ میلیون ریال
۵- زنجان ۵۰۰ میلیون ریال
۶- کهگیلویه و بویراحمد ۵۰۰ میلیون ریال

پیش از این هم فدراسیون کشتی به ۱۱ هیأت کشتی استان بیش از ۶ میلیارد ریال کمک مالی کرده بود که لیست این استان‌ها نیز به شرح زیر است:

۱- لرستان یک میلیارد ریال
۲- آذربایجان شرقی ۷۰۰ میلیون ریال
۳- اردبیل: ۵۰۰ میلیون ریال
۴- آذربایجان غربی ۵۰۰ میلیون ریال
۵- تهران ۵۰۰ میلیون ریال
۶- خراسان جنوبی ۵۰۰ میلیون ریال
۷- قم ۵۰۰ میلیون ریال
۸- گیلان ۵۰۰ میلیون ریال
۹- مازندران ۵۰۰ میلیون ریال
۱۰- همدان ۵۰۰ میلیون ریال
۱۱- کردستان ۵۰۰ میلیون ریال

کد مطلب 5336092

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