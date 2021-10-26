به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، این فدراسیون در راستای، کمک به هیأت‌های کشتی به ۶ هیأت کشتی استان کمک مالی اهدا کرد.



لیست این هیأت‌های کشتی به شرح زیر است:

۱- فارس ۵۰۰ میلیون ریال

۲- مرکزی ۵۰۰ میلیون ریال

۳- کرمان ۵۰۰ میلیون ریال

۴- اصفهان ۵۰۰ میلیون ریال

۵- زنجان ۵۰۰ میلیون ریال

۶- کهگیلویه و بویراحمد ۵۰۰ میلیون ریال



پیش از این هم فدراسیون کشتی به ۱۱ هیأت کشتی استان بیش از ۶ میلیارد ریال کمک مالی کرده بود که لیست این استان‌ها نیز به شرح زیر است:

۱- لرستان یک میلیارد ریال

۲- آذربایجان شرقی ۷۰۰ میلیون ریال

۳- اردبیل: ۵۰۰ میلیون ریال

۴- آذربایجان غربی ۵۰۰ میلیون ریال

۵- تهران ۵۰۰ میلیون ریال

۶- خراسان جنوبی ۵۰۰ میلیون ریال

۷- قم ۵۰۰ میلیون ریال

۸- گیلان ۵۰۰ میلیون ریال

۹- مازندران ۵۰۰ میلیون ریال

۱۰- همدان ۵۰۰ میلیون ریال

۱۱- کردستان ۵۰۰ میلیون ریال