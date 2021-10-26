به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، این فدراسیون در راستای، کمک به هیأتهای کشتی به ۶ هیأت کشتی استان کمک مالی اهدا کرد.
لیست این هیأتهای کشتی به شرح زیر است:
۱- فارس ۵۰۰ میلیون ریال
۲- مرکزی ۵۰۰ میلیون ریال
۳- کرمان ۵۰۰ میلیون ریال
۴- اصفهان ۵۰۰ میلیون ریال
۵- زنجان ۵۰۰ میلیون ریال
۶- کهگیلویه و بویراحمد ۵۰۰ میلیون ریال
پیش از این هم فدراسیون کشتی به ۱۱ هیأت کشتی استان بیش از ۶ میلیارد ریال کمک مالی کرده بود که لیست این استانها نیز به شرح زیر است:
۱- لرستان یک میلیارد ریال
۲- آذربایجان شرقی ۷۰۰ میلیون ریال
۳- اردبیل: ۵۰۰ میلیون ریال
۴- آذربایجان غربی ۵۰۰ میلیون ریال
۵- تهران ۵۰۰ میلیون ریال
۶- خراسان جنوبی ۵۰۰ میلیون ریال
۷- قم ۵۰۰ میلیون ریال
۸- گیلان ۵۰۰ میلیون ریال
۹- مازندران ۵۰۰ میلیون ریال
۱۰- همدان ۵۰۰ میلیون ریال
۱۱- کردستان ۵۰۰ میلیون ریال
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