«وحدت» منجر به کاهش حداکثری آسیب ها و مشکلات می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی در مراسم جشن هفته وحدت که در شهر خور از توابع شهرستان لارستان برگزار شد، گفت: وحدت نه تنها در بُعد دینی دارای ارزش و اهمیت است، بلکه آثار مثبت آن در همه ابعاد زندگی اجتماعی تبلور عینی دارد.

وی ضمن تبیین و تحلیل ابعاد مختلف وحدت، نام گذاری هفته وحدت را یک امر صحیح و نشان دهنده دور اندیشی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبدیل تهدیدات به فرصت دانست.

وی گفت: در حقیقت وحدت به همان اندازه که می‌تواند در عرصه گسترش احکام و ارزش‌های اسلامی و ارزشهای انسانی نقش‌آفرین باشد و به همان اندازه که در عرصه بین‌المللی می‌تواند اقتدار آفرین و در راستای حمایت از منافع ملی به عنوان یک پشتوانه جدی برای سرداران عرصه نظامی و دیپلماسی و به عنوان یک قدرت نرم در کنار قدرت سخت و نظامی تأثیرگذار باشد، به همان اندازه در داخل کشور و در عرصه ملی، داخلی، استانی و شهرستانی هم می‌تواند قدرت آفرین، امنیت زا باشد و به اجرای فعالیت‌های اجرایی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، اقدامات و غیره در کشور سرعت ببخشد.

فرماندار ویژه لارستان افزود: وقتی وحدت، هماهنگی، انسجام و همگرایی باشد، قطعاً آسیب‌ها، هزینه‌ها و ناهنجاری‌ها کمتر می‌شود و نظم و یکپارچگی، اتحاد و هم افزایی بیشتر می‌شود و حتی سرعت بخشی به عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی نیز بیشتر می‌شود.

حسنی ادامه داد: همراهی و هماهنگی مردم منطقه و وحدت آنان، موجب سرعت بخشیدن در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها گردیده است.

معاون استاندار فارس با بیان اینکه هدف ما یکی شدن در موضوع وحدت مطرح نیست، خاطرنشان کرد: آحاد مردم دارای سلیقه‌ها و افکار متفاوتی هستند، لذا هنر ما بایستی در این باشد که بتوانیم همگرا، همدل و هماهنگ در راستای رسیدن به اهداف منطقه‌ای و شهرستانی خود گام برداریم.

حسنی اضافه کرد: اگر در فعالیت‌های اجتماعی هم وحدت ایجاد شود و انجام امور بطور مطلوب شکل بگیرد، مطمئناً رضایتمندی مردم را در پی دارد و این رضایت مندی باعث اعتماد بین مردم و حاکمیت دینی می‌گردد و در ادامه رضایتمندی و علاقه مردم به نظام اسلامی بیشتر و این خود باعث گسترش احکام اسلامی و دفاع از منشور حکومتی اسلام می‌شود که می‌تواند یکی از پویاترین منشور حکومتی عصر جدید ما را رقم بزند.

فرماندار لارستان از همه مسئولین، شوراهای اسلامی شهر و روستا، معتمدین، خیرین، دهیاران و آحاد مردم خواست که همچون همیشه در راستای گسترش همدلی، همگرایی و اتحاد بیش از پیش حرکت کنند و تعارضات را تبدیل به تعامل و هماهنگی و گسترش اسلام و نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی و آگاهی بخشی وحدت را رقم بزنند.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مختار موسوی امام جمعه لارستان، دانش امام جمعه خور، دکتر سید احمد هاشمی از اساتید و علمای اهل سنت لارستان نیز به به ایراد سخن پرداختند.

مولودخونی، اجرای گروه سرود مصباح الهدی، قرائت شعر، اجرای موسیقی، نورافشانی و پخش نقل و شیرینی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.