به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، فیلم مستند تلویزیونی «بازی‌باز» که برای نخستین‌بار با موضوع دغدغه‌های بازیکنان حرفه‌ای بازی‌های ویدئویی و با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تولید شده است، در مراسمی با حضور عوامل سازنده و سه بازیکنی که این مستند براساس حضور آنها در دنیای بازی‌های ویدئویی ساخته شده است، در خانه هنرمندان ایران اکران می‌شود.

مستند تلویزیونی «بازی‌باز» زندگی سه بازیکن حرفه‌ای بازی‌های ویدئویی ایران را دستخوش روایت خود قرار داده است و در خلال آن به کارکردهای مختلف بازی از جمله کارکردهای درمانی و بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و فرهنگی میان قشر بازیکنان حرفه‌ای بازی‌های دیجیتال پرداخته است.

مستند «بازی‌باز» که اولین تولید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از این نوع یعنی ورود به عرصه ساخت فیلم مستند محسوب می‌شود، با نگاهی همدلانه به مسائل بازی‌سازان پرداخته، چالش‌های فرهنگی پیرامون آنها را پررنگ کرده است و دریچه‌ای از زوایای کمتر شناخته شده دنیای جذاب و شگفت‌انگیز بازی‌های ویدئویی را پیش چشم مخاطب باز می‌کند.

ساخت این فیلم مستند تلویزیونی که زندگی سه بازیکن حرفه‌ای بازی‌های دیجیتال، با سه سرنوشت مختلف را دست‌مایه روایت داستانی خود قرار داده، با حمایت بنیاد ملی بازی‌ها رایانه‌ای و به تهیه‌کنندگی سید احمد موسوی و از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده است. تماشای این مستند ضمن اینکه خانواده‌ها را با دنیای علاقه‌مندان به بازی آشنا می‌کند، از سوی دیگر فرصتی پیش روی سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی و ورزشی کشور برای آشنایی بهتر با چالش‌های بازیکنان بازی‌های ویدئویی و رفع آنها می‌گذارد.

گفتنی است آیین اکران این مستند و مراسم تقدیر از بازیکنان شاخص و نام‌آور ایرانی رشته ورزش‌های الکترونیک در عرصه ملی و بین‌المللی روز چهارشنبه ۵ آبان‌ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.