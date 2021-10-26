غربالگری و تست هوشمند با اجرای طرح شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نشست هم اندیشی معاونان بهداشتی سه دانشگاه علوم پزشکی پایتخت، گفت: هدف این نشست احیا، ارتقا و تعالی طرح شهید سلیمانی با توجه به اهمیت آن است.

وی افزود: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا قرار است طرح شهید سلیمانی به عنوان یک طرح اصلی ملی اجتماعی در کشور در بحث مداخلات برای مقابله با کرونا مورد توجه قرار گیرد و در تهران نیز به صورت عملیاتی انجام شود.

زالی تاکید کرد: در تهران به رغم تمام فراز و فرودها هرگز طرح شهید سلیمانی متوقف نشد به ویژه در بحث واکسیناسیون که شاهد نوع دیگری از تجلی این طرح بودیم.

به گفته وی، هم اکنون که آمار بیماری در کشور و تهران در حال افول است بهترین زمان برای غربالگری، بیماریابی و برنامه‌های مراقبتی و برنامه‌هایی از این قبیل است که تقریباً عصاره اصلی طرح شهید سلیمانی به شمار می آیند.

زالی، پایه و اساس طرح شهید سلیمانی را بحث غربالگری و تست هوشمند عنوان کرد و با اشاره به توفیقات این طرح خاطرنشان کرد که این طرح نیازمند بازنگری است که توسط همکاران در وزارت بهداشت و ستاد ملی در حال انجام است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا درخصوص اجرای طرح شهیدسلیمانی خاطرنشان کرد: با این مصوبه یک الزام حاکمیتی جدید پیوست طرح شهید سلیمانی شده است.

زالی، طرح شهید سلیمانی را به عنوان یک طرح پلتفرم اجتماعی موفق عنوان کرد که در مورد ضرورت واستمرار اجرای آن هیچ جای بحثی نیست و به ضرورت بازنگری و اصلاح آن اشاره کرد.

به گفته وی، گرچه مشارکت بین بخشی یکی از الزامات طرح شهید سلیمانی است اما بازیگران و کنشگران اصلی طرح نیروهای بهداشتی و بسیجیان هستند و سایر دستگاه‌ها در این طرح تعامل و مشارکت بین بخشی دارند.

زالی، سه مؤلفه اصلی این طرح را شامل حمایت، مراقبت و نظارت برشمرد که باید مورد توجه قرار گیرند.