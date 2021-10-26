پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در گلستان/ایجاد گشت ارشاد مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه بعدازظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه استاندار گلستان اظهارکرد: گلستان جزو ۱۰ استان اول کشور از نظر ظرفیت‌های بالقوه بوده ولی متأسفانه در عمده شاخص‌های توسعه جزو ۱۰ استان آخر است.

استاندار گلستان افزود: در مجموع شاخص های رفاه اجتماعی و اقتصادی جزو پنج استان آخر هستیم.

وی بیان کرد: باید در برنامه جهادی پیشرفت برای استان با استفاده از همه ظرفیت ها و فارغ از گرایش ها، وظیفه خود را در قبال مردم به جای بیاوریم.

زنگانه اضافه کرد: در بدو انقلاب، نگاه امام راحل برای کمک به مردم مبتنی بر ظرفیت های مردمی بوده است.

وی بیان کرد: رهبری هم بیان کردند که باید همه توان خود را جزم کرد تا عقلانیت و حرکت انقلابی همراه شده و تحول رقم بخورد.

استاندار گلستان با بیان اینکه باید بیانیه گام دوم را به عنوان سند بالادستی مد نظر قرار دهیم، گفت: برنامه توسعه استان منبعث از گفتمان امام و رهبری و اسناد بالادستی است که ناظر به اختیارات استاندار است.

زنگانه با تأکید بر همراه شدن علم و پژوهش و استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها و متخصصان در اداره استان، بیان کرد: باید نمایندگانی از نخبگان در تمام جلسات حضور داشته باشند.

مبارزه با فساد، حمایت از اقشار آسیب پذیر، فعال کردن اقتصاد دریایی، ایجاد بندر سبز، استفاده از نیروهای جوان و کارآمد و تحول اداری از جمله مسائل دیگری بود که زنگانه به آن اشاره کرد و گفت: گشت ارشاد برای مدیران برای مبارزه با فساد در استان ایجاد خواهد شد.

وی بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در گلستان پایین بوده و باید آن را از ۳۹ درصد به ۴۴ درصد یعنی نزدیک میانگین کشوری برسانیم.

زنگانه بر بسیج ظرفیت‌ها، توزیع عدالت محور منابع، ایجاد الگوی مشارکت عمومی، توجه به موضوع جمعیت و وحدت رویه در تصمیم‌گیری ها تاکید کرد و افزود: استان بلاخیز هستیم و باید تجهیزات و زیرساخت های مقابله با آن را فراهم کنیم.