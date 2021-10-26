به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، نمایشگاه عکس‌های ۵۰ ساله سید محمد احصایی خوشنویس و نقاش مطرح کشورمان از موزه‌های دنیا، به عنوان سومین دیدار هنرمند کاری از بهزاد حاتم عصر جمعه هفتم آبان در گالری گلستان افتتاح می‌شود.

«گنج بازیافته» عنوان این نمایشگاه است که هم زمان کتاب این مجموعه نیز رونمایی می‌شود.

اسلایدهای رنگی که استاد احصایی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، در روزگار دانشجویی خود گرفته است سرانجام به روی دیوار گالری می‌رود که بخش بزرگی از این عکس‌ها، نماهایی از موزه‌های جهان را به ثبت رسانده است.

شماری از این عکس‌ها از جمعه هفتم آبان در گالری گلستان به نمایش در می‌آید و همان جا کتابی با تعداد بسیار بیشتری از عکس‌ها رونمایی می‌شود.

نمایشگاه و کتاب گنج بازیافته، سومین نمایش و کتاب از رشته دیدار هنرمند از بهزاد حاتم است. در کتاب گنج بازیافته می‌خوانیم: «عکس‌های موزه‌ها هنرمند جوانی را نشان می‌دهد که با نگاهی هنرشناس و ستایشگر، آمده است که بیشتر ببیند و بستاید و بیاموزد و هم زمان عکاسی کنجکاو و تیزبین و بازیگوش را که ولی دریچه دوربینش را بر هر چیزی نمی‌گشاید. او بسیار گزیده و سنجیده و شکیبا رفتار می‌کند … یک گروه از عکس‌های احصایی از پیوند میان نگرنده و کار هنری است. برخی از اینها چیزی بیش از نگهداری یک دم درست از رو به رویی یک نگرنده با یک کار هنری است، احصایی با نگرش درست و با شکیبایی توانسته است از بسیاری از این رو به رویی‌ها و در آمیختن کار هنری و تماشاگر، یک کار هنری دیگر بیافریند.»

در کتاب در کنار بعضی از عکس‌ها یادداشتی درباره آن به خط احصایی آمده است که خواندنی و شیرین است و به ارزش کتاب می‌افزاید.

کتاب «گنج بازیافته» را مانند دو کتاب پیشین دیدار هنرمند، نشر نظر در همکاری با گالری ۱۰ منتشر کرده است. همه کتاب‌های این رشته دو زبانه است و متن انگلیسی آن ترجمه متن فارسی نیست و نویسنده آن را برای خواننده غیر ایرانی نوشته و گاه در آن چیزهایی را توضیح داده که خواننده ایرانی خود بر آن آگاه است.

نمایشگاه عکس‌های سید محمد احصایی، نخستین نمایشگاهی است که گالری گلستان پس از پاندمی کرونا به صورت حضوری برگزار می‌کند و بار دیگر این گالری قدیمی تهران درهای خود را روی مشتاقان هنر می‌گشاید.

گالری گلستان تا دوازدهم آبان در خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ عکس‌های گنج بازیافته را به تماشا خواهد داشت.