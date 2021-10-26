به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی عضو شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر نسبت به عدم اجرا و اقدام «مصوبه هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان» تذکر داد و گفت: بیش از ۸ ماه از ابلاغ مصوبه هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان می‌گذرد و باید بانک اطلاعات شهروندی در درگاه تهران من بر مبنای تشویق خود اظهاری و تجمیع بانک‌ها ی خدمات تفریحی اجتماعی و فرهنگی توسعه یافت و هر ماه نیز یک خدمت جدید با اولویت خدمات حمل و نقل عمومی و پاک، ورزشی، تفریحی و فرهنگی ارائه شده و مشارکت و اظهار نظر شهروندان از طریق پروفایلشان ممکن می‌شد اما این مهم صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: بر این اساس باید امکان فعالیت‌های باشگاه‌های علاقه‌مندی چون سلامت و باغات فراهم شود و تاکنون هیچ اقدامی نشده و یا به شورا گزارش داده نشده است.

صادقی در ادامه توضیح داد طبق ماده سوم این طرح معاونت مالی اقتصادی و شهری موظف شده لایحه مدل تشویقی شهروندان مشارکت جو و کم برخوردار را برای مشارکت تشویقی و مبتنی بر پرداخت اعتباری ناشی از ثبت اطلاعات شهروندی برای پرداخت عوارض و برخورداری تسهیلات داشته باشد که اقدامی صورت نگرفته است

این عضو شورای شهر تهران گفت: بنا بر ماده چهارم هم ارائه لایحه «سامانه جمع‌سپاری مقررات شهری»، طی حداکثر دو ماه در راستای امکان بررسی و مشاهده لوایح و طرح‌های شورای شهر توسط شهروندان و ارائه پیشنهادات و نظرات شهروندی در درگاه تهران من، و ارتباط آن با سامانه امتیاز و اعتبار شهروندی ابلاغ شده، که متأسفانه این لایحه نیز دریافت نشده است.

وی افزود: در ماده پنجم مصوبه، اطلاع‌رسانی از تمامی روش‌های ممکن و به صورت کامل بندهای فوق، در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به شهروندان ابلاغ گردیده که قطعاً به تبع عدم اقدام مواد قبلی، این ماده نیز هیچ‌گونه اقدامی نداشته است.

از شهردار تهران خواست با پیگیری لازم و به فوریت بخصوص از معاونت مالی و برنامه‌ریزی و توسعه امور شوراها در راستای تحقق این توسعه که شهروند هوشمند و برخورداری عدالت محور و خدمات حمل و نقل عمومی، تفریحی و ورزشی و فرهنگی دستورات لازم را صادر کند. و لوایح لازم را تقدیم شورای شهر کند.