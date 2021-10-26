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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۵۲

امام جمعه خورموج:

تریبون نماز جمعه خورموج به صدای مردم تبدیل می‌شود

تریبون نماز جمعه خورموج به صدای مردم تبدیل می‌شود

بوشهر- امام جمعه خورموج گفت: برای توسعه و پیشرفت شهرستان همه باید یک صدا باشیم و تریبون نماز جمعه را به صدای مردم تبدیل می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهددوست صبح سه‌شنبه در نشست با فرماندار دشتی ضمن تقدیر از تلاش‌های مسئولین در توسعه و عمران شهرستان اظهار داشت: نادری از نیروهای توانمندی است که در دوره مسئولیت خود کارهای خوبی انجام داده است.

وی افزود: تلاش داریم با همکاری مدیران و نیروهای انقلاب گام‌های مؤثری به نفع مردم برداریم.

زاهدوست با بیان اینکه با وحدت و همدلی برای پیشرفت شهرستان گام بر می‌داریم، گفت: تریبون نماز جمعه تبدیل به صدا مردم می‌شود و مشکلات مردم به عنوان مطالبه گر بیان می‌کنیم.

وی ادامه داد: قرارگاه فرهنگی و اجتماعی در شهرستان راه اندازی می‌شود و هر کجا لازم است حضور پیدا می‌کنیم و مطالبه گری خواهیم کرد.

زاهدوست خاطر نشان کرد: همواره اهل تعامل هستیم و برای پیشرفت و آبادانی منطقه در کنار مدیران هستیم.

کد مطلب 5336227

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