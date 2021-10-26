به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهددوست صبح سه‌شنبه در نشست با فرماندار دشتی ضمن تقدیر از تلاش‌های مسئولین در توسعه و عمران شهرستان اظهار داشت: نادری از نیروهای توانمندی است که در دوره مسئولیت خود کارهای خوبی انجام داده است.

وی افزود: تلاش داریم با همکاری مدیران و نیروهای انقلاب گام‌های مؤثری به نفع مردم برداریم.

زاهدوست با بیان اینکه با وحدت و همدلی برای پیشرفت شهرستان گام بر می‌داریم، گفت: تریبون نماز جمعه تبدیل به صدا مردم می‌شود و مشکلات مردم به عنوان مطالبه گر بیان می‌کنیم.

وی ادامه داد: قرارگاه فرهنگی و اجتماعی در شهرستان راه اندازی می‌شود و هر کجا لازم است حضور پیدا می‌کنیم و مطالبه گری خواهیم کرد.

زاهدوست خاطر نشان کرد: همواره اهل تعامل هستیم و برای پیشرفت و آبادانی منطقه در کنار مدیران هستیم.