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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

نماینده ولی فقیه در گلستان:

مشکلات اساسی گلستان در سفر رئیس جمهور مطالبه شود

مشکلات اساسی گلستان در سفر رئیس جمهور مطالبه شود

علی‌آبادکتول- نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: هم اکنون مشکلات پیچیده ای در گلستان داریم که حل این مشکلات در سفر رئیس جمهور به استان مطالبه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، ظهر پنج شنبه در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان علی‌آبادکتول اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته فراز و نشیب ها و مشکلات بسیاری داشته ایم اما این انقلاب نعمت های بزرگی را برای ملت به همراه داشته است.

وی افزود: حالا که در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب قرار داریم باید پیگیری مجدانه ای برای حل مشکلات و معضلات مردم داشته باشیم.

امام جمعه گرگان ادامه داد: دشمنان قسم خورده انقلاب با ما پای میز مذاکره نشستند و برجام امضاء کردند اما حالا زیر حرف شان می زنند و ما را تحریم می کنند.

وی تاکید کرد: در این شرایط علم و دانش سکوی پرش و پیشرفت ملت است و باید گام های بلندی در این حوزه برداریم.

نورمفیدی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی بیان کرد: به دنبال انجام کارهای اساسی و زیربنایی در استان باشید به گونه ای که رضایت عمومی و اقشار مختلف را به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر این که نگاه ما به مسائل باید نگاه توسعه ای باشد، متذکر شد: مدیران در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی پیگیری مجدانه ای برای حل مشکلات و معضلات داشته باشند و مشکلات را از سرچشمه حل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: هم اکنون مشکلات پیچیده و اساسی در استان داریم که حل آن ها می تواند استان را متحول کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند قوانین برای بهبود اوضاع وضع شده اند اما گاهی مشکلاتی را سر راه قرار می دهند که باید با تعامل و تعادل آن ها را حل کنیم و تلاش داریم حل برخی از مشکلات اساسی استان را در سفر رئیس جمهور به گلستان مطالبه کنیم.

کد مطلب 4503224

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