مشکلات اساسی گلستان در سفر رئیس جمهور مطالبه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، ظهر پنج شنبه در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان علی‌آبادکتول اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته فراز و نشیب ها و مشکلات بسیاری داشته ایم اما این انقلاب نعمت های بزرگی را برای ملت به همراه داشته است.

وی افزود: حالا که در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب قرار داریم باید پیگیری مجدانه ای برای حل مشکلات و معضلات مردم داشته باشیم.

امام جمعه گرگان ادامه داد: دشمنان قسم خورده انقلاب با ما پای میز مذاکره نشستند و برجام امضاء کردند اما حالا زیر حرف شان می زنند و ما را تحریم می کنند.

وی تاکید کرد: در این شرایط علم و دانش سکوی پرش و پیشرفت ملت است و باید گام های بلندی در این حوزه برداریم.

نورمفیدی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی بیان کرد: به دنبال انجام کارهای اساسی و زیربنایی در استان باشید به گونه ای که رضایت عمومی و اقشار مختلف را به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر این که نگاه ما به مسائل باید نگاه توسعه ای باشد، متذکر شد: مدیران در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی پیگیری مجدانه ای برای حل مشکلات و معضلات داشته باشند و مشکلات را از سرچشمه حل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: هم اکنون مشکلات پیچیده و اساسی در استان داریم که حل آن ها می تواند استان را متحول کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند قوانین برای بهبود اوضاع وضع شده اند اما گاهی مشکلاتی را سر راه قرار می دهند که باید با تعامل و تعادل آن ها را حل کنیم و تلاش داریم حل برخی از مشکلات اساسی استان را در سفر رئیس جمهور به گلستان مطالبه کنیم.