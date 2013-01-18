همه مسئولان برای ایجاد وحدت و همدلی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد در خطبههای امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مجلس اظهار داشت: حضور رئیس جمهور در مجلس و سخنان ایشان قدم ارزشمندی برای اتحاد مسئولان بود و همه باید در راستای ایجاد وحدت و همدلی تلاش کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ارتقای عسلویه به شهرستان گفت: مصوبه دولت در ارتقای عسلویه به شهرستان امر ارزشمند است که موجبات شادی مردم را فراهم کرده است.
امام جمعه عسلویه یادآور شد: وقتی میبینیم مردم شاد هستند ما نیز شاد هستیم و امیدوار هستیم با ارتقای عسلویه به شهرستان شاهد پیشرفت و رشد بیشتر منطقه باشیم.
حجتالاسلام هاشمینژاد تصریح کرد: اسلام کاملترین دین و قرآن کاملترین کتاب است و تبعیت از دستورات اسلام رمز سربلندی در دنیا و آخرت است.
مسئولان با مقاومت مقابل توطئه دشمنان را برای پیشرفت آماده کنند
امام جمعه عسلویه با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) بیان داشت: امروز باید جوانان با الگوبرداری از زندگی ائمه اطهار(ع) و بزرگان دین به سمت زندگی صحیح گام بردارند.
هاشمینژاد همچنین به فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: اجرای کامل دستورات مقام معظم رهبری موجبات پیشرفت و رشد روزافزون میشود.
امام جمعه عسلویه اذعان داشت: دشمنان با سنگاندازی برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه کشور تلاش میکنند و جوانان ما و مسئولان باید در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کرده و راه را برای پیشرفت بیشتر فراهم کنند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت تقوای الهی خاطرنشان کرد: باید در زندگی از گناه و ناپاکی پرهیز کنیم و با تقوا و پرهیزگاری مسیر سعادت را طی کنیم.
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