دستگیری ۴ سارق با ۸۲ فقره سرقت در خراسان شمالی

سردار سعید مطهری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام چندین مورد سرقت در سطح شهرستان بجنورد، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند سارقان را شناسایی کنند، گفت: با تلاش مستمر و بی وقفه کارآگاهان، ۴ نفر سارق سابقه دار شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه سارقان در بازجویی‌های انجام شده به ۸۲ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند، افزود: در روند رسیدگی به این پرونده ۱۵ نفر مال خر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سردار مطهری زاده با بیان اینکه سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، منزل، مغازه، خودرو، داخل خودرو، موتورسیکلت و … از جمله سرقت‌های این افراد بود، بیان کرد: متهمان در نهایت بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در پایان از شهروندان خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی در خصوص پیشگیری از وقوع سرقت، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.