به گزارش خبرگزار مهر به نقل از راشاتودی، آسیا نیکی گزارش داد ۳ شرکت بزرگ تولیدکننده فلزات نادر چین، ادغام می‌شوند تا یک غول بزرگ این صنعت را تحت کنترل دولت تشکیل دهند. این شرکت جدید نزدیک به ۷۰ درصد کل سهمیه تولید فلزات نادر چین را در دست خواهند گرفت.

دولت چین به دنبال این است که کنترل بر تولید این فلزات را که در تولید محصولات با فناوری بالا کاربردی کلیدی دارند را افزایش داده و کل زنجیره تأمین آن شامل صادرات را تحت نظارت دقیق قرار دهد.

پکن به دنبال توسعه و ایجاد منابع و تکنولوژی پردازش این صنعت و تقویت نظارت و کنترل بخش معدن می‌باشد. این اقدام پس از آن انجام شد که آمریکا اعلام کرد با متحد شدن با استرالیا به دنبال به وجود آوردن یک زنجیره تأمین جایگزین برای فلزات نادر می‌باشد.

چاینا مینرالز کورپوریشن (شرکت مواد معدنی چین) که یکی از بزرگترین شرکت‌های معدنی چین می‌باشد، چاینا آلومینیوم کورپوریشن (شرکت آلومینیوم چین) که شرکت دولتی تولید فلزات غیرآهنی چین است و فرمانداری شهر گانژو در استان ژیانپینگ، که به علت داشتن معادن بزرگ فلزات نادر معروف است، در حال برنامه‌ریزی برای سازمان‌دهی مجدد استراتژیک شرکت‌های زیرمجموعه خود که در صنعت فلزات نادر فعال هستند می‌باشند.

پن هواگانگ، دبیر کل کمیسیون اداره و نظارت بر دارایی‌های چین، گفت: دولت سازماندهی مجدد شرکت‌های فعال در زمینه فلزات نادر را انجام خواهد داد تا یک شرکت در کلاس جهانی به وجود بیاید.

فلزات نادر که به آنها طلای صنعتی می‌گویند، ۱۷ عنصر شیمیایی هستند که در ساخت همه چیز از وسایل الکترونیکی مصرفی و پیشرفته گرفته تا تجهیزات نظامی کاربرد دارند.

طبق بررسی زمین‌شناسی آمریکا چین که در ۴ سال قبل از این ۹۰ درصد تولید فلزات نادر جهان را در اختیار داشت، حالا با افزایش تولید آمریکا و استرالیا ۵۸ درصد از این بازار را در اختیار دارد.