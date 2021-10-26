تولید سیستم تهویه مطبوع هوا با بکارگیری تکنولوژی انرژی ریکاوری 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک صندوق پژوهش و فناوری حوزه سلامت، جواد کوهبنانی، رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان گفت: این شرکت در زمینه تولید دستگاه‌های تهویه مطبوع هوا با بکارگیری اصول هرمتیک و ERV فعالیت می‌کند.

کوهبنانی تصریح کرد: ما موفق به ساخت جامع‌ترین دستگاه تهویه مطبوع هوا شده‌ایم که تمامی پارامترهای هوا از قبیل انواع مختلف آلودگی‌ها، دما، رطوبت و سطح اکسیژن را کنترل می‌کند، بصورتی‌که بالاترین راندمان و کمترین اتلاف انرژی را دارد .

رئیس هیات مدیره شرکت ادامه داد: این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده است که برای مکان‌های مختلف از قبیل بیمارستان‌ها، آزمایشگاها، محیط‌های صنعتی، مراکز عمومی مانند مدارس، بانک‌ها و حتی منازل مسکونی قابل نصب و استفاده باشد.

وی قابلیت نصب این دستگاه در داخل ساختمان بدون نیاز به کانال‌کشی را مهم‌ترین وجه‌تمایز محصول تولیدی این شرکت با سایر محصولات بازار عنوان کرد.

جواد کوهبنانی، کنترل سطح اکسیژن با کمترین اتلاف انرژی، جذب انواع آلودگی‌ها شامل ریزگردها و عوامل بیماری‌زا هوازی به اندازه ۰.۱ میکرون به کمک فیلتر هپا، جذب آلودگی‌های کربنی از جمله CO۲ به کمک فیلتر کربن فعال، جذب آلودگی‌ها با سایز بزرگ‌تر از قبیل پرز و مو توسط پیش فیلتر کاغذی و سیمی را از جمله ویژگی‌های این محصول عنوان کرد.