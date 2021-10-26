هشتمین جشنواره تک نوازان دف برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای جشنواره تک نوازان دف، هشتمین جشنواره سراسری تک نوازان دف به دبیر مهدی غلامی و همراهی تعدادی از هنرمندان شناخته شده ساز دف همزمان با میلاد حضرت محمد (ص) با معرفی برگزیدگان این رویداد موسیقایی در فرهنگسرای بهمن تهران به کار خود پایان داد.

علی اصغر خسروی مدیر فرهنگسرای بهمن در ابتدای این برنامه ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران برگزاری ششمین جشنواره سراسری تک نوازی دف و ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان ناشی از کرونا طی ماه های گذشته گفت: بعد از ۲ سال که از کنار هم محروم بودن می گذریم، به امید خدا و با واکسن زدن و رعایت فاصله اجتماعی امروز می توانیم دوباره در کنار هم باشیم، پس بیایید به هم قول بدهیم برای اینکه بتوانیم در این محافل که علاقه همه ما هم هست کنار هم باشیم و توصیه های پزشکی را رعایت کنیم.

وی در ادامه گفت: این اختتامیه که حالا من و شما به سادگی درباره آن حرف می زنیم و شاهد آن هستیم با هیچکدام از اختتامیه های دیگر این جشنواره قابل قیاس نیست چرا که همکاران ما از ماه ها قبل با وجود کرونا سعی در برگزاری آن داشتند و تا همین چندی پیش ما نمی دانستیم که دیدن شما و برگزاری این مراسم در این روز عزیز میسر خواهد شد یا خیر.

خسروی درباره آثار رسیده به جشنواره اضافه کرد: این برگزیدگانی که به شما معرفی می شود محصول شرکت هنرمندان جوان ایرانی و خارجی از ۵۴ شهر و کشورهای هند، اسپانیا، ترکیه، کانادا، امریکا است و امیدوارم در سال های آینده با امکانات و زمان بیش تر بتوانیم این جشنواره را به لحاظ بین المللی شکوفاتر ببینیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با ضمن اشاره ای گذرا به ویژگی های ساز دف به ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره سراسری تک نوازان دف پرداخت و گفت: در این جشنواره ما سه رده بندی سنی ۷تا ۱۲، از ۱۷ تا ۱۹ و ۲۰ سال به بالا در نظر گرفتیم که امروز ما به همراهی تعدادی از آنها به واسطه ساز دف کنار هم جمع شده ایم. در واقع این همراهی برای احترام به فرهنگ و هویت در بستر ساز دف است که جشنواره بر اساس آن بنا نهاده شده است. به اعتقاد من این رویداد به واسطه اعتماد به فرهنگ و هویتی است که این گونه ما را کنار یکدیگر جمع کرده است.

خسروی در پایان با اشاره به اینکه فرهنگسرای بهمن در زمینه هنرهای تجسمی و موسیقی پیشتاز است گفت: من امیدوارم فرهنگسرای بهمن قطب ساز دف شود و بتوانیم به واسطه این رویکرد خانه ساز دف را در این فرهنگسرا بنیان بگذاریم.

بعد از سخنرانی مدیر فرهنگسرای بهمن گروه دف زانیار حسامی با نام سه جار روی صحنه آمده و قطعاتی برای تماشاگران نواختند که در یک قطعه خود حسامی با ساز دیوان نیز آنها را همراهی کرد.

در قسمت بعدی این اختتامیه گروه موسیقی از بزرگان سنندج با حضور علا ءالدین یاسینی، منصور مرادی و بهاء الدین حسینی و متین و محمد به روی سن آمدند.

بهاء الدین حسینی حین اجرای برنامه این گروه گفت: همین حالا روی این سن شاهد تداخل سنت و مدرنیته بودیم این تداخل ناگزیر است و ما نباید آن را به تقابل بدل کنیم، هنر یک جوی است و راه خودش را می رود و فقط ما می توانیم کانالش را حفر کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به جایگاه موسیقی در استان کردستان اظهار کرد: ما در کردستان و به طور خاص سنندج موسیقی دسته بندی شده داریم که از یک نظام پیروی می کنند. «موسیقی عرفانی»، «موسیقی عروسی» و حتی «موسیقی عزا» کلاس بندی خود را داردکه هر کدام دارای ریتم خاص خود بوده و هرگز با هم تداخل نداشته اند این نظر ما یعنی اصالت برای همین است که موسیقی ما سالهاست اصالت خود را حفظ کرده است. به اعتقاد من نغمه ها اصالت می آورند این نغمه ها از علم پیروی نمی کنند آنها از دل می آیند برای همین است که دف آنقدر ارزشمند است.

براساس این گزارش بعد از اجرای این گروه موسیقی، یکی از اتفاقات جالب توجه مراسم پیش روی مخاطبان قرار گرفت که بر اساس همه هنرمندان حاضر در برنامه که ساز دف به همراه داشتند بدون تمرین همراه با هنرمندان روی صحنه به اجرای قطعه ای پرداختند که با استقبال حاضران در برنامه رو به رو شد.

در انتهای مراسم هم بهروز قهاری، حامد سهرابی، محسن میکائیلی، کیانی مهر، نیما حداد، بهزاد حیدری، دانیال فاضلی، زانیار حسامی و جمعی از داوران و هیأت انتخاب برای اهدای جوایز بخش های مختلف روی صحنه آمدند. این در حالی است که اجرای چند قطعه موسیقایی در وصف پیامبر گرامی اسلام (ص) یکی دیگر از برنامه های مراسم را تشکیل می داد.

براساس این گزارش اسامی هنرمندان برگزیده بخش های مختلف ششمین جشنواره سراسری تک نوازان دف به ترتیب زیر اعلام شده است:

* رده سنی «الف»

(آقایان)؛ ماهان دادخواه نیکو از تهران برگزیده و پارسا خوراب از کردستان شایسته تقدیر

(بانوان)؛ رتبه نخست نازنین زهرا آتش پیکر از یزد/ افرا اصلان حسینی از تبریز، نیایش ذاکری مهر از مازندران/ ‏رتبه دوم؛ نسترن خان احمد از اصفهان، آنا اسدی از مازندران/ ‏رتبه سوم؛ مهگل حبیبی از اراک، ایلماه گنجه‌ای از فارس، ملیکا وکیلی از تهران، پرنیان طالبی از تهران، سلنا پورسعید از تبریز.

*رده سنی «ب»

(آقایان)؛ رتبه نخست؛ آراز شیخی از سنندج/ ‏رتبه دوم؛ دیاکو آرام بنیاد از سنندج/ ‏رتبه سوم؛ امیرحسین عاشوری از مازندران، امید معینی از اصفهان

(بانوان)؛ رتبه نخست؛ آنیتا موسوی از تهران/ ‏رتبه دوم؛ بهار سادات مدنی از اصفهان، شقایق وحید از اصفهان/ ‏رتبه سوم؛ شیلان عبداللهی از مهاباد

رده سنی «ج»

(آقایان)؛ رتبه نخست؛ متین رحمانی از سنندج/ ‏رتبه دوم؛ محمد مرادی از سنندج، صهیب خسروی از بوکان/ ‏رتبه سوم؛ محمدکمال موسویان از کرج/ محمدمهدی قاسمی از شیراز، محمد فتحی از مازندران

(بانوان)؛ رتبه نخست؛ نرگس قربانی از قائمشهر/ رتبه دوم؛ هاجر فرامرزیان از اصفهان، زیبا مروی از تهران/ رتبه سوم؛ نگار فتحی از اصفهان، فاطمه نژادعاشوری از تهران، نیکتا صالح از اصفهان، ژوان شاطریان از تهران/ ‏شایسته تقدیر؛ مریم یزدان خواه از اصفهان/ فریبا حیدری از تهران و در بخش بین‌الملل یاسمین بللی

هشتمین جشنواره سراسری «تک‌نوازان دف» به دبیری هنری مهدی غلامی با حضور هنرمندان مختلف عرصه دف نوازی به میزبانی فرهنگسرای بهمن و همراهی امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

فرید یداللهی، رضا دربندی، نبیل یوسف شریداوی، زانیار حسامی، مهدی غلامی اعضای هیأت داوران، حسن آزاده فر، بهروز قهاری، نیما حدادی اعضای هیأت انتخاب و آیدا امیری مقدم مسئول دبیرخانه اعضای ستاد اجرایی هشتمین جشنواره سراسری «تک‌نوازان دف» را تشکیل می‌دادند.