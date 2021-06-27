به گزارش خبرگزاری مهر، دست‌اندرکاران برگزاری هشتمین جشنواره سراسری تک‌نوازان دف روز یکشنبه ششم تیر ماه با برگزاری یک نشست رسانه‌ای که با حضور مدیر فرهنگسرای بهمن، اعضای هیات داوران و اعضای هیات انتخاب جشنواره در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، به تشریح اهداف و برنامه‌های این رویدادهای موسیقایی پرداختند.

علی اصغر خسروی مدیر فرهنگسرای بهمن، مهدی غلامی دبیر جشنواره، آیدا امیری مقدم مسئول دبیرخانه جشنواره، فربد یداللهی – رضا دربندی و زانیار حسامی (اعضای هیات داوران)، حسن آزادفر- بهروز قهاری – نیما حدادی (اعضای هیات انتخاب) و معاونان فرهنگسرای بهمن از جمله افرادی بودند که در این نشست رسانه‌ای حضور داشتند.

جشنواره موسیقی فجر با فرهنگسرای بهمن قهر کرد

علی‌اصغر خسروی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۶ تهران و مدیر فرهنگسرای بهمن در ابتدای این نشست رسانه‌ای ضمن ابراز خرسندی از برگزاری هشتمین جشنواره سراسری تک‌نوازان دف که در این دوره به صورت حضوری پیش روی مخاطبان قرار داده می‌شود، توضیح داد: اتفاق امروز را به فال نیک می‌گیریم. چراکه برگزاری این جشنواره جز افتخارات فرهنگسرای بهمن است و از جناب غلامی که در چنین شرایطی در حال آمادگی برای برگزاری جشنواره هستند تشکر می‌کنم. همانطور که در جریان هستید دوره هفتم این رویداد موسیقایی، به عنوان یکی از اولین رویدادهای موسیقایی آنلاین در شرایط کرونایی برگزار شد. موضوعی که جزو افتخارات مدیریت موسیقی فرهنگسرای بهمن است. چراکه در شرایط کرونایی که همه چیز تعطیل شد همکارانم کار را تعطیل نکرده و هفتمین دوره را برای اولین بار به صورت مجازی برگزار کردند که با استقبال بسیار خوبی هم مواجه شد.

وی با بیان اینکه جشنواره این دوره نیز همچون سال گذشته در سه رده سنی برگزار می‌شود، اظهار کرد: بنا بر این است که اگر شرایط مهیا باشد ما بخش‌هایی از این دوره را به صورت حضوری برگزار کنیم و منتظر دریافت مجوزهای لازم از سوی وزارت بهداشت هستیم. این در حالی است که در صورت کسب مجوزهای لازم برنامه‌های متفاوتی را برای مراسم اختتامیه در نظر گرفتیم که طی آن بیش از ۵۰۰ هنرمند نوازنده به اجرای برنامه‌های با موضوع پیامبر گرامی اسلام و دیگر مناسبت‌های مذهبی و آیینی می‌پردازند که در نوع خود اتفاق خوبی است. به هر حال بنده و همکارانم در تلاشیم تمام امکانات لازم را برای هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره فراهم کنم.

خسروی ضمن ارائه توضیحاتی درباره اقدامات انجام گرفته در فرهنگسرای بهمن گفت: وظیفه من به عنوان یک مدیر فرهنگی این است که شرایط و امکانات را فراهم کنم تا رویدادها در آن به بهترین شکل ممکن برگزار شود. در این چارچوب به روز رسانی امکانات و ایجاد شرایط مناسب، سیاست بنده در فرهنگسرای بهمن است. به عنوان مثال سالن سنجری» این مجموعه بعد از ۲۸ سال مورد مرمت قرار گرفته و الان در اختیار هنرمندان موسیقی است تا بعد از شرایط کرونایی فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: تا سال ۹۳ سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن یکی از سالن‌های برگزاری جشنواره موسیقی فجر بود اما متاسفانه از آن سال به بعد از لیست خارج شد. در حالی که چنین مجموعه‌ای از بالاترین و باکیفیت‌ترین امکانات و تجهیزات برخوردار است اما نمی‌دانم چرا دوستان ما از یک زمانی به بعد با اینجا قهر کردند. به هر حال امیدوارم با برگزاری رویدادهایی این چنین دوباره جشنواره با اینجا آشتی کند تا مردم جنوب شهر تهران نیز بتوانند از موسیقی بهره ببرند. من واقعاً امیدوارم شرایط روز به روز در فرهنگسرا بهتر شود و بزرگان رفت‌وآمد خود را در این مکان شروع کنند تا استعدادهای این منطقه نیز بتوانند از حضور آنها بهره ببرند. امیدوارم با کمک شما این اتفاق رخ دهد.

گزارش دبیر از رویداد هفتم و اتفاقات جدید رویداد هشتم

فربد یدالهی نوازنده سازهای کوبه‌ای، مدرس و عضو هیات داوران این جشنواره نیز در این نشست بیان کرد: از جناب خسروی که دوره هفتم را به صورت مجازی برگزار کردند تشکر می‌کنم. چراکه به روحیه مردم در آن شرایط کمک کرد و نگذاشت چراغ موسیقی خاموش شود. اما باعث افتخارم است که در این دوره حضور دارم. از تلاش‌های دبیر مقتدر جشنواره که در حوزه موسیقی تلاش بسیار کرد نیز تشکر می‌کنم. امیدوارم این ویروس منحوس از کشور رخت ببندد و موسیقی نیز در فرهنگسرای بهمن رونق بیشتری بگیرد. امیدوارم جشنواره خوبی برای حوزه موسیقی و به خصوص جامعه دف‌نوازان کشور باشد.

مهدی غلامی دبیر هنری این دوره از جشنواره نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند برگزاری دوره هفتم و نحوه حضور هنرمندان در این دوره از جشنواره گفت: سال گذشته که همزمان با هفتمین دوره این رویداد بود، اولین جشنواره مجازی ایران را در فرهنگسرای بهمن برگزار کردیم که در آن بیش از ۴۲۰ اثر از سه کشور حضور داشتند و اتفاق خوبی شکل گرفت.

وی ادامه داد: هشتمین جشنواره دف‌نوازان از اردیبهشت ماه کار خود را آغاز کرد. ما ابتدا پیش خبر برگزاری این جشنواره را به آموزشگاه‌های موسیقی فرستادیم. این در حالی است که جشنواره در سه رده سنی ۷ تا ۱۲ ،۱۳ تا ۱۹ و بالای ۲۰ سال برگزار می‌شود. در هر رده ما منتخبان خانم و آقا داریم و هر کدام باهم مقایسه می‌شوند.

این کارشناس موسیقی افزود: از اردیبهشت که فعالیت را آغاز کردیم گوش به زنگ وزارت بهداشت بودیم تا بدانیم چطور جشنواره را برگزار کنیم. همانطور که صحبت شد اختتامیه را با حضور ۵۰۰ دف نواز و با استفاده از اساتید گروه‌های کرد حتماً برگزار می‌کنیم. حتی اگر لازم باشد اختتامیه را در فضای باز برگزار می‌کنیم. البته امروز به واسطه حضور شما عزیزان برنامه رونمایی پوستر را داریم که طی آن کار فراخوان و ارسال آن به آموزشگاه‌ها و مجموعه‌های موسیقایی برای حضور هنرمندان آغاز می‌شود.

تشکر از سروصدای جشنواره هفتم و طرح یک انتقاد

رضا دربندی نوازنده دف و مدرس موسیقی و دیگر عضو هیات داوران این جشنواره نیز در این نشست گفت: به اعتقاد من شما جشنواره دف‌نوازی را بهتر از جشنواره فجر برگزار کردید. چراکه هیات داوران این جشنواره درست انتخاب می‌شوند اما در جشنواره فجر چنین چیزی را شاهد نیستیم. فرهنگسرای بهمن از جمله مکان‌هایی است که خیلی برای ساز دف زحمت کشیده و این برای ما دف‌نوازان قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: جشنواره مجازی سال گذشته خیلی سر و صدا کرد و موفق بود. اما دو نکته مهم وجود دارد که اگر آن را در جشنواره داشته باشیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت. هر چقدر تعداد داوران بیشتر باشد، ضریب اشتباه کمتر است. البته دردسرهای خاص خودش را دارد اما من از آن تجربه خوشی دارم.

دربندی افزود: نکته دوم نقدی است که به همه جشنواره‌های موسیقی دارم. امیدوارم این دوره شاهد برگزاری جشنواره به صورت مسابقات المپیک، اول تا سوم مشخص نشود، چون در موسیقی با ورزش کشتی طرف نیستیم. اختلاف نوازنده‌ها خیلی کم است و این نگاه درستی نیست که رتبه‌بندی کنیم. جشنواره بیشتر مسئله انگیزشی است و بهتر است به جای اول تا سوم ۵ یا ۱۰ برگزیده معرفی کنیم.

امیدوارم این جشنواره الگوسازی کند

زانیار حسامی نوازنده و عضو هیات داوران جشنواره هشتم تک‌نوازان دف نیز در این نشست گفت: امیدوارم این جشنواره الگوسازی کند. به عنوان مثال ما در تئاتر بعد از دیدن اجرا یک نشست نقد و بررسی داریم. امیدوارم در موسیقی نیز چنین اتفاقی را داشته باشیم و به تحلیل اجرای نوازنده‌ها بپردازیم. کار خاص جشنواره می‌تواند ارائه یک نگاه خاص باشد که به نسل جوان بدهیم.

حسن آزادفر عضو هیات انتخاب این جشنواره نیز در این نشست با طرح این نکته که نباید میان نوازندگان خانم و آقا تفکیک قائل شد گفت: برگزاری جشنواره در هر جایی بحث ضعف و قوت آن است. ما ساز دف را با ده سال قبل به هیچ وجه نمی‌توانیم مقایسه کنیم. شخصاً موافق تفکیک خانم‌ها و آقایان برای بررسی آثار نیستم و بهتر است که به این موضوع دامن نزنیم.

غلامی دبیر هنری جشنواره نیز درباره تفکیک نوازنده‌های خانم و آقا در این دوره توضیح داد: در دوره ششم نظرسنجی را انجام دادیم و این نظر خانم‌ها بود که گفتند نباید صدای دف آنها با آقایان مقایسه شود. باید بگوییم به هیچ وجه موضوع دستوری در کار نبوده است. کما اینکه نحوه حضور نوازندگان خانم چه در دوره قبلی و استقبال آنها از این دوره نشان دهنده این موضوع مهم است که ما تفکیک جنیستی نداشتیم

وی در پاسخ به نقدی که به فعالیت‌های فرهنگسرای بهمن در طول سال، نیز گفت: قبل از کرونا با خوانندگان پاپ و سنتی بسیاری برای برگزاری کنسرت ارزان در فرهنگسرای بهمن صحبت کردیم و با اکثر آنها به توافق رسیدیم. اما متاسفانه کرونا رخ داد و فرصت اجرایی آن فراهم نشد.

بهروز قهاری دیگر عضو هیات انتخاب جشنواره نیز در این برنامه ابراز امیدواری کرد تا در دوره‌های بعدی جشنواره علاوه بر هنرمندان مطرح موسیقی کشورمان از هنرمندان مطرح و توانمند شهرستانی در داوری آثار استفاده شود.

بودجه جشنواره به زودی اعلام می‌شود

بر اساس این گزارش در بخش دیگری از این نشست خبرنگاران یکی از رسانه‌ها درباره بودجه جشنواره پرسش‌هایی را از حاضران در نشست مطرح کرد که خسروی مدیر فرهنگسرای بهمن در پاسخ گفت: بودجه جشنواره عدد بالایی نیست و اگر بگویم باورتان نمی‌شود. اما بهتر است آقای غلامی آن را اعلام کند. تنها به ذکر این نکته اکتفا می‌کنم که ما تمام تلاشمان در جهت آبرومند برگزار کردن این جشنواره است.

غلامی درباره بودجه جشنواره گفت: برای اعلام بودجه نیز نیاز است که به جمع‌بندی از حضور اسپانسرها برسیم و بعد آن را اعلام کنیم.

مدیر فرهنگسرای بهمن همچنین در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم حضور نوازندگان خانم در هیات داوران و انتخاب توضیح داد: این موضوع درستی است که اگر امکانش باشد دوست داریم از یکی از شرکت‌کنندگان برگزیده دوره قبل در هیات داوران استفاده کنیم.

خسروی همچنین در پاسخ به سوالی درباره موازی کاری با جشنواره جوان نیز گفت: دبیر اجرایی اولین دوره جشنواره جوان من بودم و به هیچ وجه موازی کاری در جریان نیست. اتفاقاً هرچقدر تعداد جشنواره‌های موسیقی بیشتر باشد اتفاق بهتری است. چراکه به این صورت طرفیت‌های بیشتری دیده می‌شود که به ارتقای موسیقی کمک می‌کند.

در بخش پایانی این مراسم از پوستر هشتمین جشنواره تک‌نوازان ساز دف با هنرمندی صادق کدخدایی رونمایی شد.

هشتمین جشنواره سراسری تک‌نوازان دف تابستان امسال با حضور هنرمندان مختلف عرصه دف نوازی به میزبانی فرهنگسرای بهمن و همراهی امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیش روی مخاطبان قرار داده می‌شود.