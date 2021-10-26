به گزارش خبرنگار مهر، علی کاملی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط واحد آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در شش ماهه اول سال‌جاری علیرغم کاهش پروازها، تعداد ۴۸۲ سورتی نشست و برخاست پرواز در این فرودگاه انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۲۷۶ سورتی بوده نشان از رشد ۷۵ درصدی پروازها دارد.

مدیر فرودگاه شهدای خرم آباد افزود: در زمینه اعزام و پذیرش مسافر هم علیرغم محدودیت‌های کرونایی و رعایت بخشنامه‌های مربوطه جهت رعایت سقف ۵۰ و ۶۰ درصدی پذیرش ظرفیت پروازها، تعداد ۲۱۶۰۳ نفر مسافر در این مدت جابجا شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۱۸۶۲۷ نفر ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

کاملی خاطرنشان کرد: در حوزه ارسال و پذیرش بار نیز شاهد رشد ۲۳ درصدی با ۱۳۴ هزار و ۳۳۸ کیلوگرم بار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۰۸ هزار و ۹۵۰ کیلوگرم بار بوده‌ایم.