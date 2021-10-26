به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛ دکتر حمیدرضا خانکه با اعلام این خبر افزود: همه دانشگاه های علوم پزشکی، خوابگاه متاهلین دارند، فقط دانشگاه ما ندارد و امیدواریم با تغییر کاربری ساختمانی که در اختیار داریم، برای خوابگاه متاهلین استفاده کنیم.

وی افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی که جوانان برای ازدواج دارند، اگر بتوانیم با کمک مسئولین، یک قلم از کالاهای اساسی را هم برای دانشجویانی که ازدواج می کنند، تامین کنیم، خیلی به آنان کمک خواهد شد.

خانکه تاکید کرد: برآورد شده که برای بازسازی، آماده سازی و تغییر کاربری ساختمانی که در اختیار داریم، حدود ۱۰ میلیارد تومان لازم است، و معاون فرهنگی – دانشجویی وزارت بهداشت هم قول دادند که ۵۰ درصد این رقم را کمک می کنند و انشاالله با کمک مقام عالی وزارت بهداشت و یا شهردار تهران، شاید بتوانیم برای دهه فجر خوابگاه متاهلین را آماده بهره برداری کنیم.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: اگر خدا کمک کند، سالیانه جشن ازدواج دانشجویی را تکرار می‌کنیم و اگر دانشجویانی که امسال ازدواج کردند، برای سال آینده فرزند داشته باشند، یک بسته حمایتی خاص برایشان درنظر می‌گیریم.

وی درخصوص ضرورت تامین خوابگاه برای دانشجویان متاهل، افزود: ما همه می دانیم که جوان ها امکان اجاره مسکن در تهران را ندارند و به همین دلیل دانشجویان متاهل مجبور می شوند که همسرشان را در شهرستان بگذارند و خودشان برای ادامه تحصیل در تهران اقامت داشته باشند که این شرایط مناسبی برای تحصیل و یا فعالیت های دیگر دانشجویان نیست.

خانکه ادامه داد: ما اگر قرار باشد که این فرهنگ را در جامعه ترویج بدهیم و به افزایش جمعیت کمک کنیم، باید به جوانان کمک کنیم و در این شرایط اقتصادی که ازدواج بسیار سخت است، بنا به فرمایش حضرت آقا ، باید همه کمک کنند و جوانان را در امر ازدواج حمایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی افزود: سن ازدواج در ایران بالا رفته و عوامل مهمی دست به دست هم داده تا این اتفاق افتاده است، مشوق هایی باید ایجاد شود، امکان اشتغال، تامین مسکن و امکان خدمات اجتماعی باید برای حمایت از جوانان فراهم شود.

وی با اشاره به نگرانی زوجین جوان بویژه خانم ها از فرزندآوری و تاثیر آن بر روند فعالیت ها، تاکید کرد: در کشورهایی مثل نروژ ، روسیه و... یک کار مهم که انجام دادند، ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای زنان است و در کشور ما نیز باید حمایت های مختلف از اشتغال به تحصیل و کار خانم ها داشته باشیم تا برای فرزندآوری نگران نباشند.

خانکه افزود: کارهایی مانند ایجاد مهد کودک در محیط کار زنان و برقراری سرویس های ایاب و ذهاب به محل کار و تحصیل را می‌توان انجام داد تا با فرزندآوری، محدویتی برای فعالیت خانم ها بوجود نیاید، چرا که محدودیت ها سبب خواهند شد که جامعه به رشد و بالندگی نرسد، و انشاالله با همکاری همدیگر بتوانیم شرایطی را به وجود بیاوریم که شاهد نشاط و طراوت در سطح جامعه باشیم.