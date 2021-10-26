۸۰ درصدی مردم هرمزگان تحت پوشش تعاونی ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر سه‌شنبه در نشست با تعاون‌گران برتر استان هرمزگان که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: استان هرمزگان امسال توانست در سطح کشور رتبه اول را از لحاظ دارا بودن تعاونی‌های برتر کسب کند.

وی با ذکر این نکته که حدود ۲۰ درصد تعاونی‌های برتر کشور در استان هرمزگان مستقر هستند، عنوان کرد: چهار تعاونی از استان هرمزگان موفق شدند در جشنواره ملی تعاونی‌های کشور که در هفته تعاون برگزار شد، رتبه برتر کشور را کسب کنند که این امر نشان دهنده توان بسیار بالای تعاونی‌های هرمزگان در بخش‌های مختلف استانی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان بیان داشت: ارزیابی‌های جشنواره‌های تعاونی کاملاً مبتنی بر سامانه است و فعالیت تعاونی‌ها در طول یک سال گذشته، میزان فعالیت اقتصادی، میزان رشد اقتصادی و نظم در برگزاری مجامع رصد و ارزیابی خواهد شد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه تعاونی‌های هرمزگان در بخش‌های مختلف اقتصادی توانایی‌های زیادی دارند، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شهرستان قشم، بنادر و بخش صیادی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود.

وی با ذکر این نکته که تمام ظرفیت بخش حمل و نقل دریایی هرمزگان در اختیار تعاونی‌های حمل و نقل است، خاطرنشان کرد: تعاونی‌های مسکن علی‌رغم تمام مشکلات، بار احداث مسکن طی چند سال گذشته را کشیده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان افزود: هر ساله بیش از ۲ هزار واحد مسکونی در استان هرمزگان توسط تعاونی‌های مسکن به اعضا واگذار می‌شود. در حال حاضر به جز ۲ تعاونی که دچار مشکل حقوقی هستند، تمام تعاونی‌ها واگذاری مسکن به اعضا را انجام داده‌اند.

ابراهیمی اظهار کرد: این ظرفیت وجود دارد که برای تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکن در کشور از ظرفیت تعاونی‌های مسکن استفاده کرد.

تعاونی‌های توسعه و عمران در سه شهرستان هرمزگان تاسیس شده است

وی گفت: تعاونی‌های توسعه و عمران یکی از برنامه‌های دولت برای کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی است. در این تعاونی‌ها حداقل پنج درصد از جمعیت شهر عضو خواهند شد و درآمد آن نیز صرف خدمات رسانی به مردم همان شهر می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تعاونی‌های توسعه و عمران در شهرستان‌های بندرعباس، قشم و میناب تاسیس شده است و این برنامه را داریم که در سراسر استان هرمزگان این تعاونی‌ها را ایجاد کنیم تا در آینده‌ای نه چندان دور بخش اعظمی از مردم منطقه را تحت پوشش قرار دهند.

ابراهیمی مدل اقتصادی تعاونی را یکی از نزدیک‌ترین مدل‌های نزدیک به اقتصاد اسلامی دانست و مطرح کرد: فعالیت‌های اقتصادی که منجر به کاهش ضریب جینی و افزایش عدالت اجتماعی باشد از طریق تعاونی‌ها محقق می‌شود.

وی ضمن تاکید بر توجه کردن به فرهنگ تعاون و همکاری فردی، عنوان کرد: واگذاری فعالیت‌ها به بخش تعاونی یکی از الزامات است که خوشبختانه استاندار جدید هرمزگان از این موضوع استقبال کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان بیان داشت: سه هزار تعاونی استان هرمزگان در ۱۴ رشته فعالیت می‌کند که با احتساب تعاونی‌های توسعه و عمران می‌توان گفت حدود ۸۰ درصد جمعیت استان هرمزگان به فعالیت‌های تعاونی‌ها متصل می‌شوند.

ابراهیمی تصریح کرد: از شهریور ماه ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰، تعاونی‌های استان هرمزگان موفق شدند بیش از ۸۵ میلیون دلار صادرات داشته باشند که این امر نشان دهنده ظرفیت تعاونی‌های استان هرمزگان است و می‌توان برای افزایش ارز آوری در کشور از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.