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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۲۶

با حضور استاندار قم صورت گرفت؛

احیای ۲ واحد راکد صنعتی با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان در قم

احیای ۲ واحد راکد صنعتی با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان در قم

قم- استاندار قم با اشاره به این که اجازه نمی دهیم یک واحد تولیدی راکد در استان بماند گفت: امروز با سرمایه گذاری بالای ۳۰۰ میلیارد تومان دو واحد راکد استان به مدار تولید بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ بهرام سرمست صبح امروز در قالب سه‌شنبه‌های اقتصادی و در بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی در شهرک شکوهیه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در سه شنبه‌های اقتصادی این هفته ۲ واحد راکد صنعتی با سرمایه گذاری بالای ۳۰۰ میلیارد تومان به مدار تولید بازگشتند و هم چنین ۲ واحد دیگر هم که قصد توسعه ظرفیت تولید داشتند با حمایت طرح توسعه ایی آنها اجرا شد.

وی افزود: مهم‌ترین هدف از طرح سه‌شنبه‌های اقتصادی ضمن بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان، از نزدیک در جریان مشکلات؛ ظرفیت‌ها و چالش‌های این واحدها قرار خواهیم گرفت و در احیای واحدهای راکد پیگیری و برای شناسایی بیشتر واحدهای راکد تلاش خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه کارنامه ایی به سه‌شنبه‌های اقتصادی خود و تیم همراه می‌دهید گفت: کارنامه عملکرد ما را باید در ابتدا مردم و کارآفرینان بررسی و ارائه کنند ولی از نظر من کارنامه خوبی داشتیم چرا که در اوج مشکلات و فشارهای ناشی از تحریم و در کنار بحران کرونا اجازه ندادیم یک واحد راکد در استان معطل بماند.

به گفته وی؛ اگر واحدی راکد بماند کارگرانی بیکار خواهند شد و چرخه تولید با مشکلاتی روبرو می‌شود و به نظر می‌رسد دستگاه‌های اقتصادی استان در این زمینه عملکرد خوب و همراهی مناسبی داشتند.

کد مطلب 5336456

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