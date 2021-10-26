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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۲۱

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:

مسئله فرهنگ در تهران باید جدی گرفته شود

مسئله فرهنگ در تهران باید جدی گرفته شود

تهران- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر اینکه مسئله فرهنگ در تهران باید جدی گرفته شود، گفت: اگر مشکل فرهنگ در تهران حل شود این معضل در کل کشور رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امامی عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران اظهار داشت: بزرگترین مشکل تهران خود تهران است، بسیاری از ساکنان تهران مهاجرانی هستند، که از وطن خود جدا شده و به تهران آمده اند.

امامی گفت: اگر ما نتوانیم در تهران به این افراد به عنوان زیست بوم خود آنها چسبندگی دهیم با مشکلات جدی مواجه می‌شویم، این افراد در و دیوار تهران را زندان دیده و در آخر هفته و تعطیلات از این زندان خارج می‌شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: باید به فکر فرهنگ تهران باشیم، در شهرک‌های اقماری اطراف تهران شاهد ایران کوچک هستیم، در این نقاط باید از هویت فرهنگی ایران بزرگ استفاده کرد و به کمک فرهنگ دینی برای این افراد پیوند ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: ما باید مساله تهران و فرهنگ تهران را جدی بگیریم و از استاندار نیز می‌خواهم، که اینگونه بیاندیشد، که اگر مشکلات در تهران رفع شود، در تمام کشور مشکلات حل خواهد شد.

امامی در خصوص اهمیت اربعین بیان داشت: مردم در مراسم اربعین نقش هویتی خود را باز می‌یابند و به همین دلیل شاهد استقبال از این مراسم بودیم.

کد مطلب 5336541

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