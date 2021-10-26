مسئله فرهنگ در تهران باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امامی عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران اظهار داشت: بزرگترین مشکل تهران خود تهران است، بسیاری از ساکنان تهران مهاجرانی هستند، که از وطن خود جدا شده و به تهران آمده اند.

امامی گفت: اگر ما نتوانیم در تهران به این افراد به عنوان زیست بوم خود آنها چسبندگی دهیم با مشکلات جدی مواجه می‌شویم، این افراد در و دیوار تهران را زندان دیده و در آخر هفته و تعطیلات از این زندان خارج می‌شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: باید به فکر فرهنگ تهران باشیم، در شهرک‌های اقماری اطراف تهران شاهد ایران کوچک هستیم، در این نقاط باید از هویت فرهنگی ایران بزرگ استفاده کرد و به کمک فرهنگ دینی برای این افراد پیوند ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: ما باید مساله تهران و فرهنگ تهران را جدی بگیریم و از استاندار نیز می‌خواهم، که اینگونه بیاندیشد، که اگر مشکلات در تهران رفع شود، در تمام کشور مشکلات حل خواهد شد.

امامی در خصوص اهمیت اربعین بیان داشت: مردم در مراسم اربعین نقش هویتی خود را باز می‌یابند و به همین دلیل شاهد استقبال از این مراسم بودیم.