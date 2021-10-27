مطالبات هنرمندان هرمزگان از دولت/ چالش های فرهنگی استان رفع شود

خبرگزاری مهر – گروه استانها- شادمهر رکن الدینی قلعه دژ: هرمزگان به دلیل همجواری با دریا از گذشته همواره درگاه و محلی برای رفت و آمد تاجران و دریانوردان سراسر جهان بوده است. طی سالیان گذشته این ارتباطات باعث وارد و صادر شدن فرهنگهای متنوع به هرمزگان و سایر کشورهای حوزه خلیجفارس شده است.
این تبادل فرهنگ هرمزگان با بسیاری از کشورهای دورافتاده جهان نیز مشاهده میشود که این امر نشان دهنده جذاب بودن خرده فرهنگها و آئینهای سنتی این استان است که موفق شده به فرهنگ بسیاری از کشورهای جهان راه پیدا کند.
وجود آثار تاریخی و برگزاری مراسمهای مختلف فرهنگی توسط مردم بومی هر منطقه نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ مردم استان هرمزگان با «هنر» است. هنر نزد مردم استان هرمزگان از اهمیت بالایی برخوردار است و برقراری ارتباط میان هنر بومی و اسلامی یکی از وظایف مهم حاکمیت در حوزه فرهنگ استان هرمزگان به شمار میرود.
هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ استان هرمزگان که به عنوان بازوان نهادهای فرهنگی حاکمیتی محسوب میشوند برای ایفای نقش خود با چالشهایی روبرو هستند. مشکلات معیشتی و زیر ساختی از جمله مهمترین این چالشها است که با تغییر دولت، امیدوار به تغییر نوع نگاه دولتمردان هستند.
در برخی از شهرستانها، متولیان فرهنگ از چالشهای فرهنگی منطقه آگاه نیستند
یعقوب رکنی فیلمساز هرمزگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حوزه فیلم در استان هرمزگان استعدادهای زیادی وجود دارد اما زیرساختهای لازم برای جذب و شکوفایی استعدادها وجود ندارد.
وی چالشهای تأمین مکان را یکی دیگر از مشکلات دانست و عنوان کرد: در یکی از شهرستانهای هرمزگان که بسیاری از هنرمندان در آن فعالیت میکنند، یک اتاق به سه انجمن هنری برای فعالیت داده شده که شرایط سختی را برای هنرمندان رقم زده است.
فیلمساز هرمزگانی با اشاره به مشکلات تأمین تجهیزات فیلمسازی در استان هرمزگان، ابراز داشت: امیدوارم با همکاری استاندار جدید هرمزگان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اقدامات مثبتی در این زمینه رقم بخورد.
رکنی تصریح کرد: سال گذشته از سوی فعالان فرهنگی استان هرمزگان برای تهیه فیلمی داستانی در خصوص شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برنامهریزی انجام شد. برای اجرای هر چه بهتر این برنامه به دنبال تهیه اسکان برای مهمانان این فیلم از سراسر کشور بودیم که متأسفانه هیچگونه همکاری از سوی نهادهای دولتی متولی مانند فرمانداری و ارشاد صورت نگرفت.
وی با ذکر این نکته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج همکاری بسیار خوبی را با هنرمندان دارند، مطرح کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که همکاران ما در شهرستانها با آن روبرو هستند، عدم هماهنگی میان فرمانداران و مسئولان فرهنگی با فعالان فرهنگی است و در برخی از مواقع متولیان فرهنگ یک شهرستان از چالشهای فرهنگی آن منطقه نیز آگاه نیستند.
فیلمساز هرمزگانی بروکراسی اداری را از دیگر چالشهای فیلمسازان استان هرمزگان دانست و بیان داشت: امیدوارم یک هماهنگی از مرکز استان هرمزگان و شهرستانها میان ادارات و فعالان فرهنگی ایجاد شود تا فعالیتهای فرهنگی در هر منطقه به درستی انجام شود و دچار چالشهای اداری و اتلاف وقت نشوند.
رکنی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که استاندار جدید استان هرمزگان که فردی انقلابی و مردمی است دارای یک نگاه جدید در حوزه فرهنگ باشد و در حوزه سینما و فیلمسازی اقدامات مثبتی انجام شود.
نبود زیرساخت مناسب باعث کاهش کیفیت تولیدات فرهنگی هرمزگان شده است
رضا جوشعار فعال فرهنگی حوزه نمایش استان هرمزگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: متأسفانه زیرساختها در استان هرمزگان برای نمایش و تئاتر فراهم نیست.
وی با ذکر این نکته که استان هرمزگان دارای هنرمندان بسیار خوبی در سطح کشور است، ادامه داد: عدم وجود سالنهای مناسب در سطح استان هرمزگان باعث شده است که بسیاری از تولیدات فعالان حوزه نمایش استان هرمزگان با کیفیت مناسب روی صحنه حاضر نشود.
فعال فرهنگی حوزه نمایش استان هرمزگان ابراز داشت: هنرمندان هرمزگان هر ساله در جشنوارههای متعددی مانند جشنواره کودک و نوجوان همدان، جشنواره کودک و نوجوان رضوی و اغلب جشنوارههای سراسری معتبر شرکت میکنند.
جوشعار افزود: تنها یک سالن برای اجرا و تمرین نمایش وجود دارد که این پلاتو نیز دارای ظرفیت ۸۰ نفر است. این موضوع در شأن هنرمندان استان هرمزگان نیست.
وی با ذکر این نکته که باید به معیشت هنرمندان توجه شود، بیان داشت: حوزه تئاتر به واسطه ارتباط مستقیم با مردم پس از شیوع کرونا، از نظر اقتصادی تحت تأثیر شدیدی قرار گرفت. بسیاری از فعالان حوزه نمایش پس از کرونا به دلیل مشکلات معیشتی به شغلهای حاشیهای روی آوردند که باید برای مدیریت این موضوع و حتی جبران آن تمهیداتی اندیشیده شود.
جوشعار گفت: در تمام دنیا از طریق فرهنگ و هنر میتوان چالشها و مسائل را حل کرد. از طریق آموزش میتوان با مردم صحبت کرد و آنها را تشویق کرد که رفتار مناسبی در جامعه داشته باشند.
وی با ذکر اینکه هنرمندان در دوران کرونا در حوزه فرهنگسازی بسیار مؤثر عمل کردند، اظهار کرد: حاکمیت باید به دور از نگاه سیاسی از این ظرفیت برای تحقق اهداف خود استفاده کند.
فعال فرهنگی حوزه نمایش عنوان کرد: برگزاری جشنواره تئاتر و جشنوارههای رضوی یکی از اقدامات بسیار خوبی بود که در حوزه فرهنگ استان هرمزگان انجام میشد اما چند سالی است برگزاری این جشنوارهها متوقف شده است. امیدوارم بار دیگر جریان فرهنگی شایستهای در استان هرمزگان و کشور جاری شود.
احداث چهار پلاتو در میناب توسط شهرداری تنها در حد حرف باقی ماند
محمد سلیمی دیگر فعال حوزه نمایش شهرستان میناب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان هرمزگان و شهرستان میناب طی ۴۰ سال گذشته هیچ گونه رشدی را در حوزه فرهنگ و هنر تجربه نکرده است.
وی با ذکر این نکته که فضای فرهنگی و هنری هرمزگان بسیار کم است، عنوان کرد: یک فرهنگسرا پس از انقلاب ساخته شد که ان هم پس از مدتی به بخش خصوصی واگذار شد و خدمات مطلوبی به هنرمندان ارائه نشد.
فعال فرهنگی هرمزگان ابراز داشت: همکاران در سالنی تمرین میکنند که با دارا بودن بیش از ۸۰ سال سن شرایط خوبی ندارد. با این وجود هر ساله در جشنوارههای مختلفی شرکت میکنند و تمام اعیاد و جشنهای استان هرمزگان را پوشش میهند.
سلیمی ادامه داد: در همین هفته وحدت از ظرفیت تمام گروههای نمایشی برای برگزاری مراسمها استفاده میشد که اگر زیرساختهای بهتری برای آنها فراهم شود، شاهد شکوفا شدن استعدادهای زیادی در حوزه نمایش خواهیم بود.
وی مطرح کرد: در شهرستان میناب ۲ پروژه وجود داشت که در دولتهای قبل آغاز شد ولی به سرانجام نرسید. یکی از این پروژهها مجتمع فرهنگی- هنری بلوار آل محمد بود که فقط در مرحله فونداسیون باقی مانده است و هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفته است.
فعال فرهنگی هرمزگان اظهار کرد: مقرر شده بود که یک پروژه سینمایی دیگری در شهرستان میناب احداث شود که از آن هم فقط یک اسم به یادگار ماند.
سلیمی تشریح کرد: بر اساس توافقی که میان شهرداری میناب، اعضای شورای شهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان صورت گرفته بود، مقرر شده بود که چهار پلاتو در شهرستان میناب ایجاد شود که آن هم تنها در حد یک حرف باقی ماند.
وی گفت: با توجه به اینکه نگاه دولتها به موضوع هنر و فرهنگ، سیاسی بوده است. اما ما هنرمندان به هیچ عنوان خودمان را به سمت سیاست نبردهایم و نخواهیم برد؛ چرا که هنر را با سیاست بسیار متفاوت میدانیم.
فعال فرهنگی هرمزگان بیان داشت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که «اگر کاری قرار است انجام شود، اگر از کانال هنر عبور نکند موفق نخواهد بود.» دولتمردان اگر گامی برای حل مشکلات هنرمندان بردارند، ما نیز هر چه در توان داریم در طبق اخلاص خواهیم گذاشت و برای ایجاد شهری هنری و فرهنگی تلاش خواهیم کرد.
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