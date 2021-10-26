به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی عابدینی با ذکر این نکته که ۲۵ جایگاه سوخت هرمزگان فعال و در حال عرضه سوخت به نرخ آزاد است، اظهار کرد: بیشترین تمرکز در حوزه بندرعباس و مرکز شهر است تا شهروندان مشکلی در زمینه دریافت سوخت نداشته باشند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر در قشم سه جایگاه، کیش دو، میناب سه، جاسک سه، و در بندرلنگه چهار جایگاه فعال است و سوخت به نرخ آزاد عرضه می‌شود، عنوان کرد: ایجاد مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت، علت عرضه نشدن در برخی جایگاه‌ها است.

معاون فنی و عملیاتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان اضافه کرد: امیدواریم تا یک ساعت و نیم دیگر این مشکل برطرف، و سوخت مورد نیاز هم استانی‌ها در تمام جایگاه‌های هرمزگان عرضه شود.

عابدینی با اشاره به اینکه توقف فعالیت برخی جایگاه‌ها موقتی است و مشکلی برای سهمیه سوخت هم استانی‌ها ایجاد نمی‌شود و سهمیه‌ها بدون مشکل محفوظ است، خاطرنشان کرد: اکنون درجایگاه‌های شهید داج، پامرو، شهید ناصر، بلال، سامکو، پگاه، پارک جنگلی و آفتاب درخشان بندرعباس، سوخت به نرخ آزاد عرضه می‌شود.