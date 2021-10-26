وانگ ئی: از طالبان انتظار حکومتی فراگیر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه چین می گوید «وانگ ئی» وزیر خارجه این کشور که برای دیدار با نمایندگان طالبان، سفری دو روزه به «دوحه» قطر داشت، از این گروه خواسته است که با صداقت از حقوق زنان و کودکان افغان دفاع کند و در عین حال، از جامعه بین الملل هم خواسته که به افغانستان برای غلبه بر مشکلات پیش رو کمک کند.

وی در ادامه افزود: از طالبان انتظار داریم که فراگیر بودن (حکومت خود) را نشان دهد و همه اقوام و احزاب افغانستان را در راستای همکاری برای بازسازی کشور متحد کند و در رابطه با همسایگان نیز سیاست حسن همجواری را رعایت کند.

جامعه بین الملل از همان ابتدا، فراگیر بودن و رعایت حقوق زنان را از پیش شرط های پذیرش حکومت طالبان عنوان کرد حال آنکه این گروه به رغم اعمال برخی تغییرات، تا تحقق کامل این شروط، فاصله زیادی دارد.

چین بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، همچنان به مأموریت سفارت خود در کابل ادامه می دهد و می گوید به سیاست احترام به تمامیت ارضی افغانستان و کمک به برقراری ثبات در این کشور پایبند است.