آموزش خطرات مین به مهاجران افغانستانی در مرز دوغارون

هادی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر دوشنبه سوم آبان ماه، سفیر کشور سوئیس به‌همراه هیئتی از وزارت امور خارجه و امور اتباع و مهاجرین خارجی، از مرکز آموزش «آگاهی از خطرات مین» جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد واقع در مرز دوغارون بازدید کردند.

وی افزود: هیئت بازدید کننده، از نحوه پذیرش مهاجران افغانستانی که قصد خروج از کشورمان به مقصد افغانستان را دارند و شیوه آموزش، محتوای آموزشی و نحوه تدریس کلاس‌های آموزشی این مهاجران که توسط مربیان مرکز مین صورت می‌گیرد، بازدید کردند.

رئیس هلال احمر شهرستان تایباد ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۲۵۲ هزار و ۴۱۸ نفر از مهاجرین افغانستانی که قصد خروج از کشور را داشتند، در این مرکز آموزش‌های لازم شناخت خطرات مین را فرا گرفتند.

وی اضافه کرد: در کنار آموزش‌های مذکور، به دلیل وجود شرایط کرونا یک بسته بهداشتی شامل ماسک، ژل ضدعفونی و بروشورهای آموزشی بازپیوند خانواده به مهاجرین اهدا شده است.

رمضانی گفت: مرکز «پیش‌آگاهی از خطرات مین و مواد منفجر نشده» جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد در محل اداره اتباع و مهاجرین خارجی واقع در مرز دوغارون مستقر بوده و توسط ۴ نفر از مربیان این مرکز آموزش‌های لازم به مهاجران ارائه می‌شود.